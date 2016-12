Meteo, fino a domenica sole e caldo nella norma in tutto il Paese

Previsioni per sabatoSabato generali condizioni di tempo buono, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare nelle ore più calde, il consueto sviluppo di annuvolamenti attorno ai rilievi della Penisola, ma senza precipitazioni significative. Qualche modesto annuvolamento sarà possibile anche in Puglia, Basilicata, Calabria, nord-est della Sicilia e all'estremo Nordovest. Le temperature non subiranno particolari variazioni, al più un lieve rialzo al Nordest; saranno in generale nella norma o leggermente al di sotto. Anche le regioni più calde, quelle tirreniche e le Isole, non dovrebbero superare i 30-31 gradi. Venti ancora moderati settentrionali sul medio e basso Adriatico, in Puglia e sullo Ionio. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it.