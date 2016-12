30 dicembre 2014 Meteo,fine anno al gelo: il vento contribuirà ad accentuare la sensazione di freddo Il 2015 porterà con sé un graduale cambiamento sul fronte meteorologico: da venerdì 2 l'Anticiclone delle Azzorre si allungherà verso le regioni del Centronord Tweet google 0 Invia ad un amico

17:12 - Gli ultimi giorni dell'anno stanno confermando le previsioni di gelo, vento e neve indicate dai modelli fisico-matematici. Lo scenario rispecchia in pieno quanto i meteorologi si aspettavano: un robusto anticiclone proteso dal medio Atlantico alla Scandinavia sta favorendo l'afflusso, lungo il suo bordo orientale e meridionale, di un massa d'aria gelida di origine artica continentale.

Negli ultimi giorni il freddo si è notevolmente intensificato nell'Europa centrale e orientale, per poi propagarsi verso l'Italia e il Mediterraneo centrale, fino a sfiorare il Nord Africa, pilotato a latitudini così insolitamente basse da una depressione posizionata tra Grecia e Mar Egeo. Le temperature minime sono scese fino a -15/-20 gradi nelle regioni alpine e nel sud della Germania, oltre che in tutto il Nordest europeo, dove si sono anche sfiorati i -25 gradi.



Il fatto rilevante delle ultime ore di questo 2014, che ci farà chiudere l'anno letteralmente col botto, è la comparsa della neve, oltre che sui litorali adriatici, eccezionalmente fino al livello del mare anche nelle regioni meridionali italiane e in Sicilia, ma più ad est anche sulle coste della Grecia e del Peloponneso. Le nevicate nelle zone appenniniche e sul versante adriatico si esauriranno solo nella tarda serata di mercoledì 31; la neve al suolo e il rischio di ghiaccio suggeriscono quindi la massima prudenza per gli spostamenti in auto verso i luoghi dove si festeggerà il Capodanno.



Nella notte di San Silvestro, invece, l'instabilità continuerà in Calabria e Sicilia, dove con i rovesci potrà ancora cadere anche la neve fino a 200/300 metri di quota. Quello che accomunerà tutta Italia da Nord a Sud saranno il freddo, con temperature quasi ovunque al di sotto dello zero, e i venti, che soffieranno con forte intensità su zone alpine, Liguria, alto Adriatico e in tutto il Centrosud. Proprio il vento contribuirà ad accentuare la sensazione di freddo: preparate quindi un abbigliamento adatto se avete programmato di salutare l'arrivo del 2015 in una delle tante feste in piazza.



Il nuovo anno porterà con sé un graduale cambiamento sul fronte meteorologico: se il 1° gennaio vedrà infatti persistere il freddo, con gelate diffuse al mattino, ma ormai senza precipitazioni di rilievo, da venerdì 2 l'Anticiclone delle Azzorre si allungherà verso l'Europa centrale e le nostre regioni del Centronord, attenuando il freddo e il vento. Al Sud la risalita delle temperature sarà più graduale e solo da sabato si avrà modo di tornare ad un clima più mite.