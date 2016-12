13 agosto 2016 11:10 Meteo, Ferragosto di sole ma caldo senza eccessi Passato il weekend, lieve aumento dellʼinstabilità al Nord

"Il graduale consolidarsi dell’alta pressione sulla nostra Penisola ci regalerà un fine settimana e una giornata di Ferragosto con tanto sole e temperature in crescita, nuovamente attestate attorno ai valori medi stagionali - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo. - Ciò significa che si farà sentite anche un po’ di caldo, ma nel complesso normale per il periodo. Nei giorni successivi l’alta pressione tenderà a indebolirsi lievemente, soprattutto al Nord: di conseguenza, sulle regioni settentrionali aumenterà la nuvolosità e il rischio di qualche temporale sparso".

Le previsioni di sabatoGiornata di sole diffuso. Poche, residue nuvole innocue sulla Sicilia orientale e sud-orientale; nubi sotto forma di cumuli modesti in sviluppo localmente intorno alle cime dell’Appennino e delle Alpi. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento ma ancora in molti casi di qualche grado sotto le medie stagionali: clima ovunque gradevole con caldo non eccessivo. Venti moderati settentrionali sul medio Adriatico, in Puglia e sullo Ionio, prevalentemente deboli negli altri settori. Mari ancora mossi nei bacini meridionali, fino a molto mosso il Mar Ionio. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto in tutta Italia (IdA pari a 95).

Previsioni per domenicaDomenica altra giornata ben soleggiata. Nelle ore più calde del pomeriggio qualche cumulo in sviluppo intorno ai monti, specie lungo le Alpi, dove comunque rimane scarso il rischio di eventuali brevi rovesci. Temperature in ulteriore aumento di 1-3 gradi con valori che, nella maggior parte dei casi, si riportano in linea con le medie stagionali: punte difficilmente oltre i 30-32 gradi. Le zone più calde, domenica, saranno il Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna: clima invece ancora fresco per il periodo lungo il versante adriatico. Venti deboli con gli ultimi rinforzi da nord nel Salento e sul Mar Ionio che resterà ancora mosso. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità di 90 al Nord, 95 al Centrosud.