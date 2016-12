15 agosto 2016 11:58 Meteo, Ferragosto con tanto sole e clima estivo su tutta Italia Temperature in linea con il periodo. Da martedì maggiore instabilità al Nord

"Ferragosto di bel tempo in tutta Italia grazie all'alta pressione che, estesa a tutto il Mediterraneo occidentale, protegge anche la nostra Penisola. Le temperature, in leggero aumento - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - faranno registrare valori nel complesso normali per il periodo. Nei prossimi giorni (in generale, almeno fino a venerdì) il parziale indebolimento dell'alta pressione favorirà l'infiltrazione di più fresche correnti atlantiche al Nord, dove quindi tornerà un po' di instabilità con la formazione di qualche temporale soprattutto su Alpi e Prealpi: fenomeni che potrebbero però sconfinare anche in pianura.

Le temperature caleranno leggermente al Nord, mentre non subiranno grandi variazioni nel resto d’Italia, con il caldo che, fino a giovedì, si manterrà su valori normali per agosto, senza picchi elevati. Tra venerdì e il fine settimana, invece, si prospetta per il Centrosud una fase di caldo intenso con picchi prossimi ai 35 gradi.

Le previsioni di lunedìSarà un Ferragosto di bel tempo in gran parte del Paese, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; solo nelle aree più settentrionali del Nord sarà possibile osservare qualche annuvolamento passeggero. Su Alpi e Prealpi, soprattutto su quelle centrali e orientali, aumenterà il rischio di locali rovesci o brevi temporali isolati tra pomeriggio e sera. Tra sera e notte possibile coinvolgimento di tutto il Friuli Venezia Giulia. Temperature in lieve aumento e ventilazione sempre debole. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità alto in tutta Italia (IdA pari a 85 al Nord, 99 al Centrosud).

Le previsioni di martedìMartedì al Centrosud e nelle Isole tempo generalmente soleggiato. Nella seconda parte della giornata giungeranno alcune velature dapprima in Sardegna, poi nelle regioni centrali e sulla Campania. Qualche locale annuvolamento si svilupperà lungo la dorsale appenninica centrale. Al Nord al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso; dal pomeriggio aumenta il rischio di rovesci o temporali nel settore alpino e prealpino centro-occidentale. Tra il tardo pomeriggio e la sera possibilità di temporali isolati su Piemonte e Lombardia. Tra sera e notte possibilità di rovesci o temporali isolati anche su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore, lieve aumento al Sud. Venti quasi ovunque deboli. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità pari a 65 al Nord, 90 al Centro, 95 al Sud.