Meteo, estate in ripresa: tanto sole e caldo in aumento

Previsioni per lunedìBel tempo da Nord a Sud con un cielo in prevalenza sereno nella maggior parte del territorio. Sui monti non mancherà qualche modesta nuvola durante il pomeriggio, ma innocua; un breve rovescio potrebbe interessare i rilievi del Friuli. Temperature in generale aumento con punte di 32-34 gradi. Tra le città più calde oggi Bologna, Bolzano con 35 gradi, Brescia, Milano, Piacenza, Trento, Verona, Firenze con 33 gradi, Aosta, Novara, Grosseto, Perugia, Rieti, Roma con 32 gradi; per Bergamo, Cuneo, Torino, Treviso, Viterbo, Olbia sono previsti 31 gradi, per Ancona, Pescara, Catania, Alghero 30 gradi, per Rimini, Trieste, Udine, L’Aquila, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Taranto, Messina, Sassari, Cagliari 29 gradi, per Venezia, Pisa, Bari, Lamezia, Trapani 28 gradi, per Brindisi, Crotone, Palermo 27 gradi, per Genova, Catanzaro 26 gradi e per Imperia, Campobasso 24 gradi. Insistono moderati venti settentrionali al Sud e in Sicilia, specie tra il basso Adriatico e l’alto Ionio.