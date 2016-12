Meteo, doppia perturbazione in azione sull'Italia

Previsioni per sabatoAl Nordovest cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con le prime locali precipitazioni tra il Nord del Piemonte e della Lombardia e nel settore centrale della Liguria. Nel pomeriggio e in serata il rischio di alcune deboli precipitazioni intermittenti si estende a gran parte del settore. In serata non si escludono locali temporali sulla Liguria di Levante. Al Nordest tempo ancora parzialmente soleggiato, specie verso Est, con nuvolosità in progressivo aumento a partire da Ovest. Nel pomeriggio e in serata generale addensamento della nuvolosità, ma con alcune precipitazioni in arrivo solo nel corso della serata e ancora più nella notte. Al Centro tempo inizialmente ancora buono, specialmente ad Est, mentre ad Ovest la nuvolosità tende ad aumentare. Nel pomeriggio prime precipitazioni isolate lungo le coste tirreniche. In serata rovesci e temporali in intensificazione su Toscana e Lazio, localmente forti, e piogge in successiva estensione al resto del settore. Al Sud tempo abbastanza soleggiato, con il passaggio di banchi nuvolosi medio alti irregolari. Nel pomeriggio maggiore nuvolosità a media e alta quota in transito, in un contesto di tempo ancora in parte soleggiato. In Sicilia nuvolosità variabile in transito da Ovest, con qualche schiarita in più nel settore orientale della regione. Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso, senza precipitazioni di rilievo. Il rischio di piogge o isolati temporali aumenterà in serata nel settore occidentale e meridionale. In Sardegna tempo in peggioramento, con piogge e temporali a partire dal settore meridionale. Nel pomeriggio il rischio di rovesci o temporali sarà maggiore nel Nord e centro dell’isola. In serata tendenza a un parziale miglioramento, almeno in termini di fenomeni. Temperature massime in lieve calo al Centronord e in Sardegna, stazionarie o in lieve aumento al Sud, oltre la norma. Venti deboli, con tendenza al rinforzo dello Scirocco nel mar Tirreno, moderati nel Canale con mare mosso.