17 maggio 2016 10:00 Meteo: dopo una breve tregua, giovedì tornano le piogge Mercoledì vivremo un breve rinforzo dellʼalta pressione, ma già nella giornata di giovedì arriverà una nuova perturbazione

In questo inizio di settimana osserviamo un clima relativamente fresco per la stagione per effetto di correnti provenienti da nord-ovest. Nell'ambito di questa circolazione anche martedì insiste una massa d'aria instabile sull’Italia, con conseguenze soprattutto nelle regioni del Centrosud. Mercoledì una debole e veloce comparsa dell’alta pressione determinerà un temporaneo miglioramento del tempo, ma già dalla notte successiva il Nordovest verrà raggiunto da una perturbazione atlantica che giovedì influenzerà il tempo di quasi tutta l'Italia. In seguito al Nord il tempo dovrebbe migliorare mentre la perturbazione potrebbe insistere per altre 24 ore sulle regioni meridionali.

Previsioni per martedìAl Nord, in Calabria e nelle Isole tempo per lo più soleggiato; nel pomeriggio solo qualche occasionale rovescio sulle aree prealpine della Lombardia e del Nordest. Al Centrosud tempo instabile con qualche rovescio o temporale, in particolare su bassa Toscana, Lazio, Basilicata, Appennino campano e Puglia. Temperature in lieve rialzo al Nord. Venti moderati di Maestrale sulla Sardegna e nel Canale di Sicilia altrove in prevalenza deboli.