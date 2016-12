Meteo, dopo l'alta pressione temporali in arrivo

4 agosto 2016 11:09 Meteo, dopo lʼalta pressione temporali in arrivo Giovedì sole e caldo in tutta la Penisola, ma da venerdì nuova perturbazione in arrivo al Centronord porterà piogge

Giovedì l’alta pressione continuerà ad occupare stabilmente l’Italia garantendo tempo bello e stabile praticamente in tutta la Penisola, con temperature in ulteriore lieve crescita: ci attende quindi un po’ di caldo - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - ma nel complesso non intenso, con massime praticamente ovunque sopra i 30° C ma poche punte fino a 34-35° C. Venerdì deciso peggioramento al Nord e parte del Centro a causa di una intensa perturbazione atlantica (la n. 1 di agosto); sempre bello e caldo al Sud mentre la Sardegna verrà raggiunta dal Maestrale. La perturbazione ci lascerà in eredità un centro di bassa pressione che nel fine settimana sarà responsabile di giornate piuttosto ventose, in cui gran parte dei mari saranno mossi, e da un po’ di instabilità in particolare al Centrosud e clima fresco su tutto il versante Adriatico; più fortunato il Nord dove quantomeno splenderà il sole con clima gradevole per essere a inizio agosto.

Previsioni per giovedìGiovedì altra giornata prevalentemente soleggiata in tutto il Paese. Da segnalare solo qualche nuvola in transito al Nord, una nuvolosità modesta e irregolare sulla bassa Calabria tirrenica e il Nord della Sicilia, i consueti annuvolamenti di metà giornata sulle zone montuose; gli annuvolamenti saranno più significativi sulle Alpi occidentali dove nel corso del pomeriggio non si escludono i primi isolati temporali. Nella tarda serata e nella notte peggiora su tutto il Nordovest e in Alto Adige dove giungeranno rovesci e temporali, localmente di forte intensità (in particolare nel Nord del Piemonte e della Lombardia). Temperature in ulteriore aumento con valori pomeridiani ovunque compresi tra 30 e 35 gradi. Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi. La nostra previsione ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 99 al Centrosud e 80 al Nord).