Meteo, dopo il maltempo arriva l'inverno

26 novembre 2016 10:00 Meteo, dopo il maltempo arriva lʼinverno Entro martedì le temperature scenderanno anche di 10 gradi

L’intensa perturbazione che ha investito il nostro Paese si allontana verso Est, spostandosi sui Balcani e sul Mediterraneo orientale. Si conferma un deciso miglioramento delle condizioni meteo sull'Italia e avrà termine la fase di forte maltempo che ha fatto registrare precipitazioni di eccezionale intensità al Nordovest e all'estremo Sud. "Sabato - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - cadrà ancora un po’ di pioggia nelle regioni di Nordest e nel Sud della Puglia, mentre nella giornata di domenica non sono previste precipitazioni di rilievo. Proprio il miglioramento del tempo però favorirà la formazione di nebbie nelle ore più fredde in pianura Padana e nelle valli del Centro. La tendenza per la prima parte della prossima settimana vede sempre più probabile una fase caratterizzata da temperature pienamente invernali a causa di una massa d’aria gelida sui Balcani che indirizzerà freddi venti nord-orientali verso le nostre regioni. Il brusco calo termico (anche 10 gradi in meno entro martedì) sarà accentuato dall'intensa ventilazione (effetto Wind-Chill). Lunedì inoltre farà la sua comparsa un po’ di neve sui versanti adriatici dell’Appennino e sui rilievi alpini centro-occidentali". Il meteo delle prossime ore.

Previsioni meteo per sabatoAl mattino cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, tranne su Liguria e Piemonte centro-meridionale. Piogge sparse, a tratti moderate, su Est Lombardia e Triveneto. Molte nubi con locali piogge sulla Puglia meridionale; nel resto d’Italia prevalenza di sole. Locali nebbie in Piemonte, Umbria, Toscana e Lazio. Nel pomeriggio ancora nubi ma con precipitazioni in attenuazione e in graduale cessazione in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Salento. Dalla tarda serata rischio di nebbia su pianure e valli del Centronord. Temperature: valori pomeridiani senza variazioni di rilievo, caleranno invece i valori della prossima notte. Venti deboli, con rinforzi su alto Adriatico, Ionio orientale, Canale d’Otranto e Canale di Sardegna.