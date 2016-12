Meteo, dopo il gelo temperature in rialzo e tempo stabile fino a lunedì

11:42 - Vivremo i primi giorni del nuovo anno in compagnia dell'Anticiclone delle Azzorre che favorirà una situazione un po' più tranquilla e un generale rialzo termico. Nonostante la presenza dell'alta pressione il tempo non sarà bello ovunque: infatti un po' di nuvole tenderanno a interessare sabato le zone tirreniche e le isole maggiori, domenica le Alpi, il medio Adriatico e il Sud, ma accompagnate da poche precipitazioni.

VENERDI' TEMPO STABILE E POCHE NUBI IN TRANSITO - Venerdì ulteriore miglioramento della situazione con schiarite sempre più ampie ed attenuazione dei venti sul medio Adriatico e al Sud. In tutto il resto del Paese prevarrà il sole, a parte il transito di qualche velatura sulle regioni settentrionali a partire dal pomeriggio. Nella notte possibilità di qualche banco di nebbia lungo il corso del Po. Gelate ancora abbastanza diffuse al primo mattino; massime in risalita con valori che tornano sui livelli normali di inizio gennaio.



ALTA PRESSIONE E INVERSIONE TERMICA - Ha iniziato a farsi sentire anche una notevole inversione termica: il freddo è intrappolato nei bassi strati, mentre in quota sta affluendo aria atlantica più mite grazie all'espansione dell'alta pressione. Questa mattina alle ore 6 abbiamo registrato -4°C a Trento e ben 3°C sulla Paganella. Stessa situazione a Parma con -1°C a 3°C sul Passo della Cisa. L’inversione termica è uno strato di atmosfera in cui la temperatura dell'aria aumenta con la quota. Nelle notti calme e serene, il raffreddamento del suolo sottrae calore all'aria sovrastante che a sua volta si raffredda: nelle prime centinaia di metri si crea così uno strato in cui la temperatura addirittura aumenta con la quota. Si "inverte" così il normale andamento della temperatura con l'altezza. Nel pomeriggio previsti 7°C a Milano, Bologna e Verona, 8°C a Torino e Venezia, 9°C a Udine, 10°C a Perugia e Viterbo, 12°C a Firenze, Roma, Brindisi, Cagliari e Napoli, 13°C a Messina e Palermo e 14°C a Olbia.



NEL WEEKEND POCHE PIOGGE CON UNA DOMENICA MOLTO VENTOSA - Sabato mattina una banda nuvolosa transiterà al Sud e in Sicilia e il cielo risulterà a tratti nuvoloso. Primi addensamenti di nuvole basse su arco ligure, Toscana e parte della Sardegna. Nel resto dell’Italia tempo abbastanza soleggiato, con qualche nube in più sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio nuvole basse in intensificazione su Liguria e Toscana in estensione poi a buona parte del versante tirrenico, con qualche debole pioggia la sera su basso Lazio e nella notte anche su Campania e Calabria tirrenica. Aumenteranno le nuvole al Nord dalla sera con deboli fenomeni sulle Alpi, con pochi sconfinamenti in Val d'Aosta e Alto Adige. Quota neve molto alta: dai 1500 ai 2000 metri. Giornata ventosa in Sardegna e Canale di Sicilia per il Maestrale. Qualche banco di nebbia sulla bassa Val Padana nella notte. Temperature in ulteriore rialzo sia nei valori minimi che massimi.



Domenica mattina nuvole lungo il Tirreno dalla Toscana alla Calabria. Piogge residue tra Salernitano e Calabria tirrenica. Un fronte freddo attiverà il Foehn al Nordovest che soffierà anche intenso su valli alpine e sulle vicine pianure. Deboli nevicate sulle Alpi di confine dell’Alto Adige. In giornata l’aria fredda guadagnerà spazio verso le regioni centromeridionali e avremo deboli precipitazioni su medio Adriatico e centro nord della Puglia. Si intensificheranno le precipitazioni tra nord il della Sicilia e la Calabria. Qualche nevicata sull'Appennino centro-meridionale fino a 800 metri. Soffierà un forte Maestrale sulle Isole e al Sud con raffiche a 60-70 km/h.



Lunedì e martedì saranno giornate con prevalenza del sole, martedì qualche nube in più su medio adriatico, Calabria e Sicilia. Tornano nuvole basse su mar Ligure e pianure del Nordovest. Dopo i rialzi del weekend da lunedì assisteremo a un nuovo calo delle temperature.