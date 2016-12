Meteo, domenica senza freddo

10:27 - Il fine settimana si chiude con un generale rialzo termico, ma in vista di una nuova fase fredda determinata da un nucleo di aria gelida diretto, però, verso la Grecia e la Turchia il quale si limiterà a lambire la nostra Penisola a partire da questa sera, determinando comunque un nuovo crollo delle temperature e qualche breve nevicata nelle zone interne del medio Adriatico e del Sud.

Continua, quindi, questa altalena termica che ci accompagna da prima di Natale, ma che sembra voler proseguire fra alti e bassi fino almeno a metà mese.



PREVISIONI OGGI



Schiarite ampie al Nord grazie ai venti di Foehn che saranno maggiormente efficaci al Nordovest. Non è esclusa, tuttavia, qualche nevicata ad alta quota sulle Alpi di confine. Nubi alternate a schiarite al Centrosud, con qualche pioggia in arrivo dal tardo pomeriggio nel settore tra l’Ascolano e il centro-nord della Puglia, con brevi e deboli nevicate nell’interno dove la quota neve calerà con il passare delle ore fino ai 600-700 metri della sera. Tra sera e notte precipitazioni sparse, localmente moderate, sulla Calabria meridionale e tra il nord e l’est della Sicilia.



ATTENZIONE AL VENTO



Venti a tratti forti nord-occidentali, in rotazione da nord-nordest alla sera. Raffiche anche fino a 60-70 km/h in particolare nelle Isole, nel Salento e nelle vallate alpine.



TEMPERATURE QUASI PRIMAVERILI IN MOLTE CITTA'



Temperature in ulteriore crescita con valori massimi quasi primaverili in molte zone, con punte di 16-18 gradi al Nordovest per effetto dei venti di Foehn. In questa mattinata si sono già fatti sentire gli effetti dei venti di Foehn che si sono attivati su parte del Nordovest; singolare la temperatura di 17 gradi, valore primaverile, registrata nella provincia di Torino alle 8:00. A pochi chilometri di distanza, nella provincia di Milano la temperatura era di -1 grado. Nel pomeriggio previsti 9 gradi per Campobasso, 10 gradi per Bolzano, Trento, Venezia, 11 gradi per Brescia, Bologna, Treviso, Verona, Rieti, 12 gradi per Rimini, Ancona, L’Aquila, Perugia, Pisa, Potenza, 13 gradi per Piacenza, Trieste, 14 gradi per Firenze, Pescara, Viterbo, Lecce, Bari, Sassari, 15 gradi per Aosta, Cuneo, Udine, Roma, Brindisi, Catanzaro, 16 gradi per Milano, Novara, Grosseto, Crotone, Napoli, Taranto, Alghero, 17 gradi per Imperia, Lamezia, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Trapani, 18 gradi per Genova, Torino, Catania, Cagliari e Olbia.



PREVISIONI DOMANI



Lunedì forti venti settentrionali convoglieranno aria decisamente fredda al Centrosud. Gli effetti di queste correnti settentrionali si vedranno soprattutto nella prima parte della giornata, con nuvole e fenomeni molto irregolari tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, interno della Campania e nord-est della Calabria dove la neve potrà cadere fino a quote molto basse. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a trasferirsi più a sud, tra la Calabria e il Messinese con neve sui monti fino ai 400-600 metri per poi esaurirsi quasi del tutto in serata. Al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna giornata soleggiata ma anche qui un po’ più fredda con minime intorno allo zero; massime che dopo i picchi di domenica perderanno dai 2 ai 6 gradi. Venti da moderati a forti di Tramontana al Sud, Sicilia e al mattino anche sul medio Adriatico.



TENDENZA SETTIMANA



Martedì giornata di tempo stabile e per lo più soleggiato sulla maggior parte dell’Italia; al Sud, in Sicilia e lungo il medio Adriatico vi saranno ancora degli annuvolamenti residui ma senza precipitazioni di rilievo. Nuvolosità in aumento su Liguria e alta Toscana; qualche nube innocua anche in Sardegna. Al Sud soffieranno ancora venti moderati settentrionali piuttosto freddi. Temperature senza grandi variazioni. Mercoledì un po’ di nubi soprattutto in Pianura Padana, sul Levante ligure e in Toscana con qualche pioviggine. Temperature in aumento al Centrosud e in Sicilia dove si esaurirà l’ondata di freddo.



Nella seconda parte della settimana avremo ancora prevalenti condizioni di tempo discreto e non particolarmente freddo ma a tratti con qualche annuvolamento anche intenso.