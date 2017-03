Meteo. Domenica prevalenza di sole

Previsioni meteo per domenica. Tempo stabile ovunque, ma con delle velature in transito al Centro-nord, a tratti più spesse sul settore di Nordovest e sulle regioni centrali tirreniche. A fine giornata nubi in aumento in Sardegna. Temperature massime senza grandi variazioni e comprese quasi ovunque tra 14 e 18 gradi. Insistono venti moderati di Maestrale su Puglia, Mare Ionio e Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per lunedì. Nuvolosità irregolare su Calabria e Isole maggiori, con qualche pioggia isolata nel corso della giornata sulla Sicilia centro-orientale. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutte le altre regioni, con qualche locale annuvolamento nella prima parte della giornata lungo la fascia prealpina e sulle pianure del Nordovest. Dalla sera velature in transito nelle regioni settentrionali. Temperature stazionarie o al più in leggera diminuzione in Val Padana e nelle regioni adriatiche. Venti: moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia, moderati orientali su Sardegna e settore tirrenico, deboli o localmente moderati settentrionali su regioni adriatiche e Liguria.