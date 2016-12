14 dicembre 2014 Meteo: domenica nuvolosa al Nord e sul medio Tirreno, al Centrosud soleggiato Da lunedì sera arrivano le piogge su tutta Italia, possibili nevicate sui rilievi settentrionali oltre 1300 metri Tweet google 0 Invia ad un amico

10:40 - Giornata nuvolosa al Nord e nel medio Tirreno, ma con poche piogge di rilievo e con temperature nel complesso miti, in particolare al Centrosud, grazie alla persistenza di venti meridionali. Lunedì le nuvole saranno più estese anche nelle regioni del Centrosud e le precipitazioni, a partire dalla notte e per tutto martedì, si intensificheranno coinvolgendo gran parte dell'Italia.

In arrivo nevicate sui rilievi del Nord oltre 1300 metri. Da mercoledì si assisterà ad un miglioramento, a partire dalle regioni settentrionali e da quelle dell'alto e medio Tirreno e anche le temperature subiranno in sensibile rialzo.



Le previsioni per domenica 14 dicembre - In prevalenza soleggiato su medio Adriatico, gran parte del Sud e Sicilia; nubi più o meno compatte altrove con piogge o pioviggini deboli e intermittenti su Liguria di Levante, Lombardia, Veronese, Piacentino, alta Toscana e Friuli Venezia Giulia; sporadiche nevicate con limite della neve sui monti delle Alpi oltre 1400-1500 metri. Venti moderati meridionali su parte del Tirreno e nelle Isole.



Le previsioni per lunedì 15 dicembre - Lunedì cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su tutto il Paese con temporanee schiarite a metà giornata sulla Sardegna. Le precipitazioni saranno più probabili e un po' più diffuse (ma in prevalenza ancora deboli) a partire dal pomeriggio su Liguria, Lombardia, regioni di Nordest e Toscana. Nella notte tendenza a un peggioramento più marcato con rovesci e temporali in arrivo su regioni tirreniche e settori occidentali delle Isole mentre le piogge al Nord si estenderanno e si intensificheranno in quasi tutti i settori.



Su Alpi e Prealpi centro-orientali quota neve tra 1200 e 1400 metri. Venti moderati meridionali su mari di Ponente, Sicilia e Ionio. Temperature minime in ulteriore aumento e massime senza grandi variazioni.



Le previsioni per martedì 16 dicembre - Martedì il vortice di bassa pressione associato alla nuova perturbazione darà luogo a condizioni di marcata instabilità e a tempo perturbato. In particolare le precipitazioni interesseranno soprattutto la Lombardia, le regioni di Nordest, le regioni tirreniche e il Centrosud peninsulare. Nella mattinata locali precipitazioni possibili anche sul Piemonte mentre nel pomeriggio i fenomeni cesseranno in tutto il Nordovest e in serata anche nel Triveneto.



Al Centrosud i fenomeni saranno più intensi e anche temporaleschi nelle regioni tirreniche e nei settori ionici peninsulari; a carattere più debole e isolato nel settore del medio Adriatico. Nelle Isole tempo instabile con piogge o rovesci intermittenti più probabili nei settori occidentali e meridionali.



Su Alpi, Prealpi centro-orientali e Appennino settentrionale nevicate deboli o moderate con quota neve intorno a 1400 metri. Al Nordovest nella notte rasserenerà con l'ingresso di venti di Foehn che spazzeranno via tutta la nuvolosità. Venti moderati o forti al Sud e nelle Isole; di Maestrale su mare e canale di Sardegna, di Scirocco su basso Adriatico e Ionio. Temperature massime in lieve diminuzione nelle regioni tirreniche e nelle Isole.



Le previsioni per mercoledì 17 dicembre - Mercoledì si conferma un generale miglioramento, da segnalare delle residue precipitazioni nel settore del medio-basso Adriatico e nel settore tirrenico di Calabria e Sicilia. Ventoso al Centrosud per venti in prevalenza settentrionali e temperature in lieve diminuzione su medio Adriatico e Sud.