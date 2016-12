Meteo, domenica instabile: improvvisi temporali alternati al sereno

Le previsioni di domenicaSarà una giornata all’insegna dell’instabilità. In tutte le regioni nuvolosità variabile con schiarite solo temporanee. Sin dal mattino la probabilità di precipitazioni, a prevalente carattere di rovesci o temporali, sarà elevata al Sud, in Toscana, Umbria, Marche, Emilia, Veneto, Sardegna occidentale; in seguito questo rischio aumenterà anche nel resto del Paese. In serata i fenomeni si concentreranno su regioni di Nordest, gran parte di quelle centrali, specie il versante adriatico, e sulla Puglia; altrove tenderanno ad esaurirsi. Temperature in calo nei valori massimi. Venti in prevalenza nordoccidentali, moderati o forti attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA di 75 al Nord e di 80 al Centrosud).