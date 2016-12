Meteo, domenica e lunedì con il bel tempo: peggiora a metà settimana

Da metà settimana i continui afflussi di aria fredda da est contribuiranno a formare nel Mediterraneo occidentale un'area di bassa pressione che poi, muovendosi intorno alla nostra Penisola, tra giovedì e venerdì determinerà condizioni di maltempo in molte zone del Paese, con venti intensi e rischio di forti piogge o temporali.



PREVISIONI PER OGGI (DOMENICA)



Domenica ampie zone soleggiate sul medio Tirreno; al mattino anche su Friuli, Sardegna occidentale e parte del Sud, nel pomeriggio anche su Alpi orientali e Venezie. Nelle altre zone prevarranno le nubi, a tratti anche compatte, accompagnate da rovesci e temporali intermittenti su Sicilia orientale, Calabria meridionale; nel pomeriggio anche nel resto della Calabria, intorno al Golfo di Taranto, sulla Sardegna centro-meridionale e sulla Sicilia occidentale. Occasionali fenomeni anche in Abruzzo, nel pomeriggio sul basso Lazio, in serata a ridosso delle Alpi occidentali piemontesi. Nella notte ritorno di qualche pioggia nell'entroterra del medio Adriatico e tra Molise e Gargano. Temperature massime in lieve calo al Nord e in Sicilia; valori pomeridiani per lo più tra 20 e 23 gradi con punte di 24-25 su regioni tirreniche e Isole maggiori.



Venti in prevalenza deboli, salvo rinforzi dai quadranti settentrionali su medio e alto Adriatico e sull'alto Tirreno. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto, di 90 al Centronord e 85 al Sud.



PREVISIONI PER DOMANI (LUNEDI')



Lunedì la situazione non subirà variazioni apprezzabili. In prevalenza soleggiato al Nordest, in Liguria, gran parte delle zone tirreniche dalla Toscana alla Campania; nubi sparse nel resto del territorio con rovesci su Sicilia, Calabria e sud della Sardegna; qualche piovasco isolato anche sul medio Adriatico, in Basilicata e, alla sera, sulle Alpi occidentali. Ulteriore lieve calo termico a causa dei venti nord-orientali, che soffieranno moderati sull'Adriatico, in Liguria, Toscana e Sardegna.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA



Martedì tempo grigio in gran parte d'Italia a causa della copertura nuvolosa a tratti compatta e consistente. Le precipitazioni saranno tuttavia poche e molto localizzate: in particolare, qualche pioggia interesserà la zona tra la Romagna e le Marche, le coste del medio Tirreno, la Sicilia, la bassa Calabria e la Sardegna orientale. Tra Sicilia e bassa Calabria queste precipitazioni si presenteranno prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, in modo più accentuato nel pomeriggio. Sui rilievi del Piemonte possibili spolverate di neve oltre i 1800 metri. In mattinata schiarite sul Trentino Alto Adige, buona parte della Lombardia e Liguria; tra pomeriggio e sera le zone soleggiate resisteranno soprattutto tra Liguria e Toscana. Intensi venti nordorientali in gran parte del territorio e temperature stazionarie o in leggero, ulteriore calo.



Nella seconda parte della settimana è molto probabile l'arrivo nel Mediterraneo di un'intensa perturbazione africana, che darà vita a un ciclone accompagnato da un deciso peggioramento del tempo: giovedì e venerdì questa perturbazione interesserà l'Italia con piogge anche intense (scatenate dal contrasto termico tra le correnti nordorientali e l'aria più calda in risalita dal Nord Africa), persistenti in molte regioni del Paese, con forti venti sui nostri mari. Si tratta comunque di una tendenza da confermare nei prossimi giorni, con Indice di Affidabilità attualmente moderato. Invitiamo a seguire costantemente gli aggiornamenti, durante i quali verranno delineati i dettagli di questa nuova ondata di maltempo.