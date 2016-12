Meteo, domenica di sole ovunque

Anche oggi l'Anticiclone africano, con la sua massa d'aria calda sub-tropicale, domina sull'Italia e su gran parte del Continente portando le temperature su valori nettamente al di sopra delle medie, con lo zero termico che sfiora i 5000 metri. Sul nostro Paese- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- il tempo si manterrà dunque stabile, soleggiato e molto caldo ancora per qualche giorno. In seguito lo scenario inizierà gradualmente a modificarsi, in particolare da mercoledì 2 al Nord, dove una perturbazione atlantica riuscirà a porre termine alla calura, portando però anche dei temporali a iniziare dal Nordovest e dalle zone alpine e prealpine. Nelle giornate successive l'instabilità e l'aria più fresca dovrebbero arrivare anche sul Centro Italia, mentre al Sud il caldo e il sole resisteranno probabilmente anche nella seconda parte della settimana e nel weekend. Da venerdì si profila un nuovo e intenso peggioramento sulle regioni settentrionali e in Toscana, ma avremo maggiori dettagli su tempistica e intensità della perturbazione nei prossimi aggiornamenti."

DOMENICA DI SOLE IN TUTTA ITALIA, PICCHI DI 35°C IN MOLTE CITTÀ

Domenica in tutto il paese giornata caratterizzata sole e molto caldo. Pochi ed innocui gli annuvolamenti anche in montagna, concentrati lungo l'Appennino centro-meridionale. Venti deboli, con dei rinforzi da est nel Canale di Sardegna e nel basso Ionio. Temperature senza grosse variazioni e superiori alla norma del periodo: valori pomeridiani quasi ovunque oltre i 30 gradi con punte di 35-36; un po' di disagio per gli elevati tassi di umidità. Le città più calde saranno Sassari, Napoli, Viterbo, Firenze, Perugia, Bologna e Bolzano (quest'ultima città vede il bollino rosso del Ministero della Salute) con 35°C, 34°C previsti a Alghero, Taranto, Lecce, Roma. 32°C a Milano, Catania e Olbia..

LA SETTIMANA INIZIERÀ CON IL SOLE

Lunedì cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni. Nel pomeriggio formazione di una debole ed innocua nuvolosità cumuliforme sulle Alpi nordoccidentali e sull'Appennino centro-meridionale. Temperature: stazionarie. Venti per lo più di debole intensità. Martedì primo settembre l'aria più fresca di origine atlantica inizierà a sfiorare le nostre regioni nord-occidentali, ma ancora con pochi effetti. Qualche temporale potrà interessare le zone alpine occidentali con possibili sconfinamenti in serata sulla pianura piemontese. Da mercoledì 2 settembre un perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali spazzando via gradualmente la calura sulle zone nordo-occidentali, grazie anche a qualche rovescio o temporale sparso, più probabile al Nordovest e lungo le Alpi e le Prealpi. Le temperature si manterranno elevate sul versante Adriatico, al Sud e sulle Isole, con picchi di 36°C in Sicilia e Puglia.

MERCOLEDÌ PEGGIORA AL NORDOVEST E SULLE ALPI, CON CALO TERMICO ANCHE FINO A 10°C

Mercoledì il calo termico riguarderà le Alpi e il Nordovest e sarà nell'ordine di 5-8°C e in qualche caso anche di 10°C: ad Aosta infatti passeremo dai 28°C di domenica e 18°C, a Torino da 30°C e 22°C, a Milano da 32°C a 27°C. Il divario termico tra Nordovest e Sud sarà molto marcato, con anche 14-15 gradi di differenza tra Piemonte e Sicilia. Giovedì ci sarà il rischio di qualche precipitazione sulle Alpi centro-orientali e all'estremo Nordest, mentre al Sud continueremo ad avere tempo soleggiato e molto caldo.

POSSIBILE UNA NUOVA PERTURBAZIONE DA VENERDÌ AL NORD E TOSCANA

Da venerdì potrebbe profilarsi un ulteriore peggioramento al Nord e in Toscana per l'arrivo di una nuova perturbazione piuttosto intensa, mentre il caldo intenso potrebbe proseguire al Sud. Invitiamo a seguire gli aggiornamenti per una conferma sulla tendenza e un maggior dettaglio riguardo i fenomeni previsti.