Meteo, domenica di pioggia al Nord

10:55 - Nelle ultime ore il tempo è peggiorato sull’Italia -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- per l’arrivo dalla Spagna di una perturbazione. Le temperature nonostante una leggera diminuzione, restano miti grazie soprattutto ai tiepidi venti di Scirocco che soffiano sui nostri mari. Lunedì la circolazione di bassa pressione tenderà ad indebolirsi. Ma dopo la breve tregua di inizio settimana, a partire da mercoledì il nostro Paese sarà alla prese con una nuova fase di maltempo per un’azione congiunta di due perturbazioni, una in risalita dalla penisola iberica e l’altra in discesa dall’Europa settentrionale.

Previsioni oggi

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte del Paese, salvo ampie schiarite in Sicilia. In giornata piogge al Nord, in esaurimento nel corso delle ore al Nordest. Piogge sparse anche su Lazio, Abruzzo e regioni meridionali; rovesci intensi sul versante tirrenico della Sardegna soprattutto nella prima parte del giorno. Nella seconda parte della giornata continuerà a piovere al Sud, specialmente sulla Puglia, sul basso Lazio e in Abruzzo; i fenomeni si attenueranno in Sardegna, Calabria, Lombardia e Liguria. In serata piogge sparse in estensione alle Marche e alla Romagna, migliorerà sul Lazio e avremo le ultime precipitazioni nel sud-ovest del Piemonte. Vento forte di Scirocco si farà sentire al Sud, soprattutto sullo Ionio e sul basso Adriatico con raffiche che localmente potranno raggiungere i 60-70 km/h.



Temperature con punte vicine a 20 gradi in Sicilia e valori nella norma altrove, più contenuti al Nord. Previsti 8 gradi per Cuneo, Campobasso, 9 gradi per Potenza, 10 gradi per Aosta, Torino, Bolzano, Trento, 11 gradi per Bergamo, Imperia, Novara, Piacenza, 12 gradi per Milano, Venezia, 13 gradi per Genova, Bologna, Rimini, Treviso, Verona, Rieti, Roma, Viterbo, Pescara, Bari, Catanzaro, Crotone, 14 gradi per Brescia, Trieste, Udine, Ancona, L’Aquila, Brindisi, Lecce, Napoli, Taranto, Olbia, 15 gradi per Pisa, Perugia, Cagliari, 16 gradi per Grosseto, Alghero, 17 gradi per Firenze, Lamezia, Sassari, 18 gradi per Reggio Calabria, Messina, 19 gradi per Catania, 20 gradi per Palermo e Trapani.



Previsioni domani

Lunedì nuvolosità variabile e irregolare su gran parte del Paese, con schiarite sempre più ampie al Centronord e nubi più insistenti nelle regioni meridionali. Sarà ancora possibile qualche debole precipitazione isolata al Sud e nelle zone interne del Lazio. Venti in attenuazione ovunque. Temperature in aumento.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA

Martedì in tutto il Paese sin dal mattino avremo un cielo irregolarmente nuvoloso; non mancherà qualche schiarita ma sarà di breve durata e la nuvolosità tenderà a intensificarsi nella seconda parte della giornata. In mattinata possibili deboli piogge sulla Sicilia in estensione nel pomeriggio anche a Sardegna e Calabria; sempre nel pomeriggio locali deboli precipitazioni non sono escluse nelle zone interne della Toscana, intorno all’Appennino settentrionale e lungo la fascia prealpina dell’alto Piemonte e della Lombardia. Tra la sera e la notte tendenza a un marcato peggioramento prima al Sud e nelle Isole, poi anche nelle regioni centrali e su quelle di Nordovest con piogge in intensificazione. Venti di Scirocco in generale rinforzo su tutti i mari, temperature in lieve aumento sul medio Adriatico e al Sud. Mercoledì avremo maltempo su gran parte dell’Italia, con piogge su quasi tutte le regioni che risulteranno più intense e diffuse al Nord, sul medio e basso Tirreno e sul basso Adriatico. Sarà una giornata con venti da forti a burrascosi sul mare Adriatico, sul mar Ionio, sul basso Tirreno e al Sud. (Maggiori dettagli verranno diramati nei prossimi aggiornamenti).