Meteo, domenica di piogge sparse al Nordest e al Sud

Previsioni per domenicaGiornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con le fasi soleggiate più ampie e persistenti in Sardegna, sull’estremo Nordovest e in Sicilia. Piogge, per lo più a carattere isolato, su Alpi centrorientali, Triveneto, zone interne del Centro. Rovesci e possibili temporali al Sud, in particolare su Campania, Puglia, Calabria tirrenica e Nord Sicilia. In serata possibili rovesci isolati sulla pianura lombarda e al Nordest, maggiormente insistenti nella notte sulla pianura veneta. Temperature generalmente al di sopra della norma e venti in prevalenza deboli. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio basso in tutta l’Italia (IdA di 75 al Nord, 80 al Centro, 70 al Sud).