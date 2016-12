Meteo, domenica di piogge e temporali sparsi sul Paese Lunedì miglioramento al Nord, al Sud ancora instabilità

Previsioni per domenica. Nella prima parte della giornata resistono ampie schiarite all’estremo Sud e in Sicilia: alcuni temporali, però, sin dal mattino in Campania, in estensione tra pomeriggio e sera alle altre regioni peninsulari. Tempo molto instabile con rovesci e temporali al Centronord: fenomeni, questi, più insistenti e anche di forte intensità nelle regioni tirreniche, all’estremo Nordest e, dal pomeriggio, anche sull’Abruzzo e nel nord della Sardegna. Le precipitazioni saranno meno probabili nella pianura piemontese e lombarda, dove non mancherà qualche parziale schiarita. In serata le precipitazioni continueranno a colpire soprattutto Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Temperature massime in generale diminuzione: calo più marcato nelle regioni centrali. Forte Maestrale in Sardegna, venti in rinforzo anche sul Tirreno e in Sicilia. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio-basso, compreso tra 65 e 70 in tutto il Paese.