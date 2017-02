Meteo. Domenica di maltempo. Aumenta il rischio valanghe

Previsioni meteo per domenica. Cielo molto nuvoloso o coperto al Centronord, in Campania e Sardegna, nuvole variabili con locali schiarite al Sud e Sicilia. Al mattino piogge o rovesci tra Liguria e Toscana, in progressiva diffusione al resto del Nord, Toscana, Umbria e Marche, Sardegna, lungo l’Appennino e le regioni tirreniche fino alla Campania, con rischio di locali temporali in Toscana e Sardegna . Neve sulle Alpi oltre 700-1000 metri e, in serata, fino a quote collinari sul basso Piemonte. Nella notte rischio di locali temporali anche su Lazio, Campania e Sicilia occidentale. Temperature massime in calo al Nord . Ancora ventoso sul Ligure e al Centrosud, insiste in particolare il forte Libeccio sulla Sardegna. Mari mossi, fino ad agitati i mari di ponente. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio-alto (al Centronord 80, al Sud 85).

Previsioni meteo per lunedì. Tendenza a schiarite all’estremo Nordovest, cielo molto nuvoloso nel resto dell’Italia. Precipitazioni moderate al Nordest insistenti fino a fine giornata su Emilia Romagna, altrove in progressivo esaurimento; quota neve in calo fino agli 800 metri. Precipitazioni diffuse sulle regioni centrali, con neve in Appennino inizialmente a quote elevate, in graduale calo fino a raggiungere nella notte gli 800-1100 metri. Rovesci sparsi e temporali al Sud, più probabili sul Tirreno, isolati su Puglia e Ionio. Sulle Isole Maggiori piogge sparse e possibili rovesci o temporali. Temperature in rialzo al Nord, specie al Nordovest, in calo anche sensibile al Sud e sulle Isole. Giornata ventosa: in particolare segnaliamo Foehn sulle Alpi, Tramontana in Liguria, Bora intensa sull’alto Adriatico, venti forti occidentali al Sud e in Sicilia, molto forti di Maestrale sulla Sardegna. Mari localmente molto agitati.