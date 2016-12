Meteo, domenica col sole: da lunedì tempo più incerto ma l'estate regge

Attesi temporali sparsi e un temporaneo ridimensionamento delle temperature che torneranno ovunque su valori più vicini alla norma. Mercoledì l'instabilità si concentrerà su parte del Centrosud, mentre al Nord comincerà a migliorare grazie al probabile ritorno dell’alta pressione che, con l'inizio di settembre (e dell'autunno meteorologico), tenderà ad espandersi gradualmente verso il resto del Paese riportando condizioni di stabilità e un clima ancora decisamente estivo.



Previsioni meteo prossime ore sulle zone terremotate



Sulle regioni centrali permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il settore; temperature massime stazionarie o in lieve crescita, con notevole escursione termica tra il primo mattino e il pomeriggio (le massime di oggi: Amatrice 27°C, Arquata 26°C, Pescara del Tronto 26°C, Accumoli 27°C, Rieti 31°C); venti deboli. All'inizio della prossima settimana si prevede il passaggio della coda di una perturbazione atlantica sull'Europa centrale che influenzerà il tempo sull'Italia e sulle regioni centrali: martedì e mercoledì le zone terremotate potrebbero vivere una fase di instabilità atmosferica con possibilità di locali rovesci e temporali. Di conseguenza le temperature massime tenderanno a calare, mentre le minime rimarranno stazionarie. Da giovedì la situazione tenderà a migliorare con tempo progressivamente più stabile. Per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.



PREVISIONI PER OGGI



Sarà una giornata ancora all'insegna del bel tempo con prevalenza di sole e al massimo qualche addensamento sui rilievi, in particolare sulle Alpi centro-orientali e sui rilievi della Calabria, dove non è escluso qualche isolato e breve rovescio nelle ore più calde. Temperature stazionarie o in lieve aumento, in gran parte al di sopra della norma, con punte massime in generale dai 28 ai 34 gradi. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.



PREVISIONI PER DOMANI



Lunedì sarà ancora una soleggiata e calda giornata, con la tendenza all'aumento della nuvolosità sui settori alpini e in Liguria. Fino a sera qualche temporale isolato sulle Alpi centro-orientali. Dopodiché i temporali sui settori alpini saranno più frequenti e aumenterà la probabilità di qualche temporale anche sulle pianure (soprattutto Piemonte, ma anche pedemontana veneta). Questa sarà la premessa di una notte caratterizzata da rovesci e temporali su molte zone del Nordovest. Temperature senza grandi variazioni, clima afa nei settori interni. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.



PREVISIONI PROSSIMI GIORNI



Martedì mattina ancora schiarite al Centrosud e Sicilia; cielo nuvoloso al Nord e in Sardegna con rovesci e temporali sparsi sulle regioni nord-occidentali e qualche fenomeno più isolato in Sardegna e Veneto. Nel pomeriggio possibili temporali nei settori interni del Centro (con il rischio anche nelle zone terremotate) e della Sardegna. Ancora prevalenza di sole e di caldo al Sud e sulla Sicilia. Al Nord ci sarà qualche schiarita sul settore orientale; su Emilia e regioni di Nordovest ancora molte nubi con precipitazioni sparse, in attenuazione sulla pianura lombarda. Venti per lo più deboli. Temperature in calo al Centronord, dove si attenuerà il caldo anomalo tuttora presente.



Mercoledì tendenza al miglioramento al Nord, mentre permarrà una condizione di moderata instabilità, con possibilità di locali rovesci e temporali, sulle isole e sulle regioni centrali tirreniche; anche al Sud, dove la situazione sarà in generale soleggiata, saranno possibili locali rovesci e temporali pomeridiani nelle zone interne. Temperature in rialzo al Nord, in lieve calo al Centrosud. Nelle giornate successive non è previsto il passaggio di perturbazioni, il tempo sarà soleggiato con temperature ancora estive. Questa instabilità andrà dunque ad attenuarsi tra giovedì e venerdì.



Da martedì la situazione sarà molto dinamica, seguite gli aggiornamenti per le conferme e ulteriori dettagli.