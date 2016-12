1 novembre 2014 Meteo, domenica ancora sole ma da martedì forte maltempo con rischio nubifragi Già da lunedì comincerà a peggiorare al Nord e sul medio Tirreno per l'avvicinarsi di un vortice di bassa pressione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:57 - "Il fine settimana sarà bello e mite in tutta Italia grazie alla presenza dell'alta pressione; qualche fastidio sarà dato soltanto dalle nebbie che a inizio giornata limiteranno la visibilità in molte zone della Valpadana. Già da lunedì, però - sottolinea il meteorologo Andrea Giuliacci - comincerà a peggiorare al Nord e sul medio Tirreno per l'avvicinarsi di un vortice di bassa pressione".

"Bloccato dall'alta pressione che occuperà stabilmente l’Europa orientale, questo vortice insisterà per diversi giorni sui nostri mari di ponente: in tal modo nella parte centrale della settimana intensi e umidi venti di scirocco porteranno piogge continue e abbondanti - a tratti caratterizzate da rovesci e temporali forti - sempre pressoché sulle medesime zone, ovvero sul Nordovest e sulle regioni centrali tirreniche, con accumuli che, soprattutto tra martedì e mercoledì, nell’arco delle 48 ore in alcune zone potrebbero superare i 200 millimetri d’acqua".



PREVISIONE PER OGGI (SABATO 1° NOVEMBRE)



Oggi tempo generalmente soleggiato con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Ancora qualche locale annuvolamento nel nord della Sicilia e nel sud della Calabria. Ancora qualche modesta velatura in transito al Nord. In serata, e soprattutto nella notte, tornerà a formarsi qualche banco di nebbia in Val Padana. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, nella norma o di poco al di sopra. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi settentrionali su Puglia, Calabria, Mar Ionio e Canale di Sicilia.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA 2 NOVEMBRE)



Domenica bel tempo in tutta Italia con ancora prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti su Calabria meridionale e Sicilia. Nel corso della giornata nubi in aumento sulla Liguria e, in serata, tendenza a un aumento della nuvolosità anche su Piemonte e ovest Lombardia. Nelle ore più fredde della giornata foschie dense e banchi di nebbia in Val Padana e nelle valli del Centro. Temperature senza grandi variazioni: ancora un po’ di freddo a inizio giornata, più gradevoli le temperature pomeridiane. Venti deboli.



FORTE PEGGIORAMENTO LA PROSSIMA SETTIMANA: DA MARTEDÌ PIOGGE INSISTENTI E ABBONDANTI



“E’ confermata l’ondata di forte maltempo prevista per la prossima settimana a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione che darà luogo a un vortice depressionario nel Mediterraneo occidentale: da qui lo stesso vortice spingerà forti venti di Scirocco sulle nostre regioni. Questo tipo di circolazione, secondo gli attuali dati disponibili, potrebbe persistere per alcuni giorni a causa dell’alta pressione che, bloccandosi sui Balcani, impedirà alla perturbazione di abbandonare la nostra Penisola. A causa di questo blocco- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- la perturbazione potrebbe dare luogo a forti rovesci e temporali, con il rischio di locali nubifragi già da martedì 4 novembre sulle zone più occidentali della Penisola.



Le regioni maggiormente a rischio saranno Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e il versante tirrenico del Centro. La persistenza di intense precipitazioni potrebbe dare luogo a notevoli accumuli di pioggia nelle successive 48 ore. La criticità di questo tipo di situazione è dovuta anche ai forti venti di Scirocco che apportano notevoli quantitativi di umidità e, una volta raggiunti i rilievi della terra ferma, condensano dando luogo a nubi imponenti e piogge abbondanti (effetto Stau). Inoltre le temperature miti che accompagneranno questi venti meridionali limiteranno le nevicate alle quote di alta montagna: in questo modo la pioggia che cadrà sui monti andrà a immettersi direttamente nei corsi d’acqua aumentandone improvvisamente la portata.”



LE FASI DEL PEGGIORAMENTO



Lunedì registreremo già le prime avvisaglie del peggioramento, con nuvole in aumento al Nordovest, su regioni centrali tirreniche e Alpi orientali. Inizieranno inoltre a soffiare venti meridionali sui mari di Ponente. Prime piogge su Liguria, alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale. Al mattino ancora rischio di nebbia in Val Padana orientale. Nella seconda parte di lunedì piogge sparse al Nordovest, con fenomeni più rilevanti su Liguria centrale e alto Piemonte.



Martedì piogge continue e localmente intense sul Nordovest, con temporali e rovesci in Liguria e alto Piemonte. Piogge sparse meno diffuse e intense nel Triveneto escluse le coste, fenomeni isolati anche su Toscana, Lazio, Campania settentrionale e Sicilia meridionale. Ampie zone soleggiate sul versante adriatico e in gran parte del Sud. A causa dei venti di Scirocco le temperature non si abbasseranno e la quota neve sarà piuttosto alta, difficilmente al di sotto dei 1800 metri. Le precipitazioni non si trasformeranno così in neve, rimanendo “bloccate”, ma andranno ad incanalarsi nei fiumi e nei torrenti, aumentandone così la portata.



Mercoledì insisterà il marcato maltempo su tutte le regioni di Nordovest, con il rischio di piogge insistenti e abbondanti. Sul Nordest piogge sulla fascia Prealpina e pedemontana, situazione più tranquilla sul settore dell’ alto Adriatico e in Emilia. Peggiora anche sulle regioni centrali tirreniche, e quindi anche su Toscana, Lazio (soprattutto le fasce costiere) e Sardegna con fenomeni irregolari ma con rischio di forti temporali e rovesci. Forti venti di Scirocco, che soffieranno con raffiche fino a 70-80 km/h su Mar Ligure e alto Tirreno, porteranno un po’ di piogge anche sul settore ionico della Penisola tra Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia.



Le criticità maggiori, tra martedì e mercoledì, riguarderanno il Nordovest e la Toscana: in queste zone potremo avere accumuli anche oltre 200 mm di pioggia nell’arco di sole 48 ore. La sera di mercoledì verrà colpito anche il Lazio.



Giovedì parziale attenuazione del maltempo al Nordovest e sull’alta Toscana con fenomeni meno intensi e diffusi. Il forte peggioramento si estenderà anche al resto del Nordest e in particolare all’alto Veneto e al Friuli Venezia Giulia, dove ci sarà il rischio di piogge molto abbondanti. Il maltempo raggiungerà invece il resto del Centrosud: ci saranno forti temporali sulla Sicilia occidentale e su Lazio, Campania e Molise.



Venerdì ancora maltempo con piogge in molte regioni: i fenomeni più intensi, sotto forma di rovesci o temporali, interesseranno ancora l’estremo Nordest (Friuli Venezia Giulia e alto Veneto), le coste del medio Tirreno e il settore ionico. Il Centro Epson Meteo che il sito della Protezione Civile cita testualmente: “E’ compito delle Regioni e delle Province Autonome diramare le allerta per i sistemi locali di protezione civile, mentre spetta ai Sindaci attivare i piani di emergenza, informare i cittadini sulle situazioni di rischio e decidere le azioni da intraprendere per tutelare la popolazione.” A norma di legge le allerta vengono emanate 24-48 ore prima degli eventi previsti. Maggiori dettagli su questa fase di forte maltempo nei prossimi aggiornamenti.



SPECIALE LIGURIA: DAL 3 AL 6 NOVEMBRE APERTA 24 ORE SU 24 LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE



In vista del forte maltempo previsto per la prossima settimana, la Protezione civile regionale della Liguria ha deciso di tenere aperta dal 3 al 6 novembre la sala operativa 24 ore al giorno. A tal proposito, la Regione Liguria sottolinea in una nota: “Domenica 2 novembre verrà fatto il punto della situazione sulla base delle nuove previsioni meteo e si valuterà se dichiarare o meno una eventuale allerta”.