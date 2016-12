Meteo, domenica ancora con l'alta pressione: deboli piogge in settimana

Martedì le piogge tenderanno a raggiungere il Nordovest della Penisola, per poi estendersi mercoledì a gran parte del Centronord. Nel corso della giornata di mercoledì arriverà un nuovo sistema perturbato atlantico a iniziare dai settori occidentali: perturbazione che poi, entro giovedì, attraverserà gran parte dellìItalia, portando un po' di piogge anche al Sud.



PREVISIONI PER OGGI (DOMENICA)



Oggi tempo stabile ma con afflusso da ovest di un po' di nuvole innocue, che limiteranno il soleggiamento soprattutto nei settori più occidentali, tra Nordovest, Tirreno e Isole. Si tratta comunque di nuvole innocue, senza il rischio di precipitazioni: nubi che faranno filtrare anche un po' di sole. Venti deboli o del tutto assenti. Mari tendenti a diventare ovunque poco mossi. Temperature massime in ulteriore lieve rialzo sul medio adriatico e al Sud: valori in generale miti e sopra la norma, con punte non lontane dai 20 gradi al Nord e dai 21-23 al Centrosud.



La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 95) per tutta l'Italia.



PREVISIONI PER DOMANI (LUNEDI')



Lunedì cielo molto nuvoloso in Sardegna con deboli e isolate piogge, e comunque alternate a significative fasi di tempo asciutto. Prevarrà una nuvolosità innocua anche su basso Piemonte, Liguria, medio Tirreno e Sicilia. Altrove cielo non pulito ma con maggiore presenza di sole. Venti fino a moderati di Scirocco intorno alla Sardegna e nel Trapanese. Temperature minime in leggero aumento, massime senza grandi variazioni, con lievi cali sulle Alpi occidentali e leggeri aumenti nel nordovest della Sardegna per effetto dello Scirocco.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA



Martedì giornata nuvolosa al Nordovest, su regioni centrali tirreniche e Isole maggiori. Più soleggiato nel resto del Paese, anche se non mancheranno un po' di nubi alte e velature in transito. Nel corso della giornata le piogge tenderanno a coinvolgere l'estremo Nordovest, in particolare Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e, dal pomeriggio, anche la Lombardia occidentale. Isolate, deboli piogge anche nei settori orientali della Sardegna. Tra sera e notte arriveranno piogge più abbondanti con rischio di forti temporali sulla Liguria e sulle coste toscane. Venti a tratti moderati di Scirocco sui mari di Ponente. Temperature in calo al Nordovest, clima ancora decisamente mite al Centrosud.



Mercoledì resisteranno ampie schiarite sulle regioni meridionali, nonostante il passaggio di qualche nuvola; decisamente più nuvoloso nel resto nel resto del Paese, con piogge intermittenti possibili nel corso della giornata. Nella seconda parte della giornata rischio di forti piogge o temporali tra Liguria, Lombardia e Toscana. Venti meridionali a tratti moderati sui mari di Ponente. Giovedì giornata ancora all'insegna del maltempo in gran parte del Paese, con piogge e temporali che raggiungeranno anche il Sud Italia. Ventoso sulle Isole e al Sud.