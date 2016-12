Meteo, diluvia su tutto il Nord

11:32 - "Una nuova intensa perturbazione, la numero 4 del mese, ha oramai raggiunto l’Italia e oggi nel corso del giorno porterà molte piogge al Centronord e Sardegna, con rovesci e temporali a intensi in molte zone e nevicate sulle Alpi (comunque a quote piuttosto elevate). Domani (domenica) prima di abbandonare la nostra Penisola questa stessa perturbazione porterà ancora un po' di piogge, in generale meno intense e meno diffuse"

Interessati soprattutto soprattutto Triveneto, regioni tirreniche e Isole, mentre il resto d’Italia potrà godere di qualche schiarita; la giornata però sarà decisamente ventosa sui mari di ponente per intensi venti occidentali o di Libeccio con il rischio di mareggiate in Sardegna e coste del versante tirrenico. Lunedì l’arrivo di un’altra perturbazione, la numero 5 di novembre, porterà altre abbondanti piogge al Centronord, Sardegna e Campania, con nevicate sulle Alpi anche al di sotto dei 1500 metri ma comunque ancora in generale oltre i 1000 metri. Poi da metà della settimana prossima settimana (mercoledì-giovedì) le proiezioni a lungo termine indicano finalmente il ritorno dell’alta e quindi una fase di tempo bello e stabile, anche se con il probabile fastidio delle nebbie.



OGGI FORTE MALTEMPO AL CENTRONORD: NUBIFRAGI E TEMPORALI



Oggi al mattino nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello al Sud e Medio Adriatico: piogge su gran parte del Nord (eccetto coste venete, Emilia Orientale e Romagna), Toscana e Sardegna, anche intense su Piemonte, Lombardia Occidentale e Liguria. Nel pomeriggio piogge su quasi tutto il Centronord (eccetto le coste abruzzesi e molisane), Alta Campania e Sardegna, anche intense su Alto Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Occidentale, Toscana e Lazio; neve sui rilievi di Valle d’Aosta e Piemonte oltre 1500 metri, a quote più alte sul resto dell’Arco Alpino. In serata piogge in estensione anche a Bassa Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, con rovesci e temporali di forte intensità più probabili su Lombardia, Triveneto e Lazio; nevicate sulle Alpi oltre 1500 metri.



Temperature massime in leggero calo al Nord, Medio Tirreno e Sardegna, quasi invariate altrove, e comunque ancora in generale al di sopra della norma. Ventoso per venti dai quadranti meridionali su tutti i mari.



FOCUS LIGURIA Nel savonese da ieri sera sono caduti 200 mm di pioggia: la quantità di un mese intero. A Genova dalle ore 9 ben 133 mm (dati in aggiornamento continuo). Nel pomeriggio graduale miglioramento sull’estremo Ponente Ligure, ancora rischio di forti temporali sulla zona centro-orientale. In serata miglioramento più diffuso, con piogge meno intense. Rischio di temporali nello spezzino. Domenica tregua con il ritorno del sole alternato ad annuvolamenti irregolari.



DOMANI TREGUA AL NORDOVEST. ANCORA INSTABILE AL NORDEST, REGIONI TIRRENICHE E SARDEGNA



Domani mattina poche piogge su Alpi orientali Friuli Venezia Giulia, alta Toscana e spezzino, bassa Campania e Salento. Schiarite su medio adriatico Emilia Romagna ed estremo Nordovest. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità su settore tirrenico del Centro con rovesci e temporali su Toscana Umbria, Lazio e Sardegna. Piogge sparse su Alpi, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nella notte qualche pioggia su alto Piemonte e Lombardia occidentale. Temperature massime in calo su Alpi, regioni tirreniche e Isole.



LUNEDÌ NUOVO PEGGIORAMENTO AL CENTRONORD: TREGUA PIÙ DURATURA DA MARTEDÌ



Lunedì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione al Centronord: al mattino ancora poche piogge sparse al Nordovest e Toscana. Le piogge si intensificheranno gradualmente su Levante ligure, nord Piemonte e nordovest Lombardia. Schiarite su medio basso adriatico e Ionio. Il peggioramento più intenso si verificherà tra pomeriggio e sera su tutto il Nord, sul settore tirrenico del Centro e in Sardegna. Piogge di forte intensità tra nord Sardegna alto Lazio, Toscana, Liguria, Emilia, Lombardia e alto Piemonte. In serata piogge intense anche al Nordest e nel Lazio e in nottata in Campania. Si tratta di una perturbazione piuttosto veloce: ultimi fenomeni isolati e non intensi su Friuli Venezia Giulia e regioni tirreniche. Da metà settimana andremo incontro a un miglioramento più tangibile e duraturo grazie al rinforzo dell’alta pressione.