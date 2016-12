1 dicembre 2014 Meteo, dicembre inizia col ciclone: forte maltempo soprattutto in Sardegna Forte maltempo e venti impetuosi assicurati in molte zone, accompagnati di nuovo da temperature ben oltre la norma Tweet google 0 Invia ad un amico

12:09 - Dicembre comincia con un vero e proprio ciclone mediterraneo, che assicurerà in molte zone forte maltempo e venti impetuosi, accompagnati di nuovo da temperature ben oltre la norma. L'occhio del ciclone resterà fino a metà settimana in prossimità della Sardegna. Anche nella seconda parte della settimana tempo perturbato per l'arrivo giovedì di una nuova area di bassa pressione.

Le previsioni per lunedì - Condizioni di forte maltempo determinano situazioni potenzialmente critiche con piogge e temporali localmente intensi soprattutto al Nord, regioni tirreniche, Puglia e Sardegna. Meno interessati dai fenomeni i settori del medio Adriatico. Al Centro rischio di piogge con brevi rovesci su Toscana, Umbria e Lazio.Verso sera tendenza ad una parziale attenuazione delle precipitazioni tranne in Sardegna dove è invece previsto un ulteriore peggioramento.



Attenzione alla Sardegna: il tempo diventerà instabile nel corso della giornata con piogge e temporali soprattutto sulla costa occidentale e nordorientale. La fase instabile più critica, con piogge e temporali di forte intensità, si verificherà tra stanotte e domani mattina. Venti sempre più forti nel mare di Sardegna, venti anche burrascosi mari molto agitati o anche grossi con raffiche sopra i 100 km/h.



Il nucleo più interno della vasta area di bassa pressione che sta avanzando nel Mediterraneo presenta le caratteristiche necessarie per divenire un Tropical Like Cyclone (un uragano mediterraneo) il cui occhio si sposterà nelle prossime ore dalle Baleari verso i mari di Corsica e di Sardegna. Intorno all'occhio di questo ciclone mediterraneo si svilupperanno forti precipitazioni e venti tempestosi che insisteranno in particolare intorno alla Sardegna fino a metà settimana. (seguiremo l'evoluzione del ciclone mediterraneo nelle prossime ore)



Clima mite - Il clima sarà ancora mite con temperature oltre la media, nonostante un calo su medio-basso Tirreno e isole maggiori. Dopo gli eccezionali 31°C raggiunti ieri a Palermo a causa dei venti di Scirocco, oggi nel capoluogo siciliano è prevista una massima di 22°C. Previsti nel pomeriggio 11°C ad Aosta e Cuneo, 12°C a Torino e Trento, 14°C a Milano, 15°C a Bologna e Verona, 18°C ad Ancona e Firenze, 20°C a Roma e Sassari, 22°C a Bari e Napoli. Venti tempestosi fra Mare di Corsica e Mare di Sardegna a causa dell'approssimarsi del nucleo più attivo del ciclone mediterraneo; forti venti meridionali anche nel resto del Centrosud.



Le previsioni per martedì - Sarà la Sardegna la regione più penalizzata dal maltempo: nella mattinata rovesci diffusi e frequenti prima nel sud della regione poi anche nella zona settentrionale. In serata questa fase instabile tenderà ad esaurirsi. Domani vivremo nel resto del Paese un contesto di variabilità e a tratti di tempo instabile. Avremo una nuvolosità variabile intervallata a delle schiarite soprattutto al Centrosud. Nel corso della giornata fenomeni di instabilità: dal pomeriggio isolati rovesci sulle coste tirreniche tra bassa toscana, basso Lazio e Campania.



Al Nord cielo grigio Val Padana, con deboli piogge intermittenti sulla Val Padana centro-orientale e sull'alto Adriatico e tra Piemonte e alta Lombardia, soprattutto nelle zona pedemontana. Temperature in calo nei valori sia minimi che massimi. Il calo sarà più sensibile al Centrosud, dopo i picchi delle ultime 48 ore. Venti in attenuazione quasi ovunque, ma la zona critica sarà quella della Sardegna con venti da forti a burrascosi e mari molto agitati intorno all'Isola.



Da giovedì nuovo peggioramento - Mercoledì giornata caratterizzata da nubi su tutte le regioni, ancora qualche rovescio o pioggia su Toscana, Marche, Piemonte, Emilia. Qualche temporale o rovescio su Sicilia e settore ionico del Sud e Sardegna orientale. Venti in generale moderati. Temperature in leggero calo. Nella seconda parte della settimana, soprattutto tra giovedì e venerdì, ancora condizioni di tempo da variabile a perturbato in molte regioni italiane, con temperature che si manterranno al di sopra delle medie, per l'arrivo di un nuovo impulso instabile. Un possibile calo delle temperature sembra profilarsi a partire da domenica 7 dicembre soprattutto al Nord.