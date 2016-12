3 novembre 2015 Meteo, debole perturbazione al Nord e Sardegna. Da venerdì tempo stabile Poche nuvole e alcune piogge transiteranno nelle prossime ore sulla nostra Penisola, poi arriva il bel tempo ovunque

Tra martedì e giovedì una debole perturbazione transiterà sulla nostra Penisola accompagnata da nuvole che però in generale porteranno poche piogge, per lo più di debole intensità: in particolare - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - martedì qualche pioggia interesserà il Nordovest e la Sardegna, mercoledì più che altro il Triveneto e le regioni centrali. Giovedì tendenza a schiarite al Nord, ma con il rischio di nebbie in pianura; un po' di nubi sulle regioni meridionali, ma in generale senza piogge di rilievo. Venerdì ultimi annuvolamenti tra Calabria e Sicilia: l'alta pressione tornerà a consolidarsi su tutta l'Italia e per diversi giorni il tempo rimarrà bello e stabile, nonché insolitamente mite per la stagione, ma con una maggiore probabilità di formazione di nebbie e nubi basse sulle zone pianeggianti, specie al Nord.

Previsioni per martedìNubi sparse con un cielo a tratti nuvoloso in Sardegna e Nordovest ma piogge sparse principalmente su Alpi occidentali e Liguria di Ponente; sul resto del Nordovest e in Sardegna sarà possibile soltanto qualche sporadica, debole pioggia. Nubi in aumento anche in Toscana e, dalla sera, anche al Nordest. Nel resto del paese la giornata trascorrerà in compagnia del sole con poche nubi innocue in Sicilia. Temperature massime in calo al Nordovest, stazionarie o in leggero aumento altrove. Clima fresco al mattino, decisamente mite nelle ore pomeridiane. Venti moderati di Scirocco in Sardegna.

La previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità (IdA) alto al Centrosud (IdA: 90) e medio-alto al Nord (85)