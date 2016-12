Meteo, da venerdì maltempo al Nordovest Finalmente neve abbondante sulle Alpi

10:55 - Dopo diversi giorni di tempo stabile, la situazione sull'Italia cambierà a iniziare dal Nordovest per l'arrivo della perturbazione numero 4 del mese. Venerdì le piogge arriveranno sul Nordovest e la Toscana e finalmente tornerà abbondante la neve sulle Alpi intorno ai 1.000 metri. Domenica il peggioramento raggiungerà anche il Sud mentre ci sarà un parziale e temporaneo miglioramento al Centronord.

PRIME PIOGGE TRA SERA E NOTTE AL NORDOVEST - Giovedì prevalenza di nuvole su pianure e Prealpi della Lombardia e delle Venezia, sulla Liguria centro-orientale e sull'alta Toscana con qualche pioggia isolata sulla Liguria centrale. Alternanza di sole e nuvole nel resto del Nord e sul settore tirrenico fino alla Campania, ben soleggiato altrove. Tra sera e notte fenomeni in estensione a est Piemonte, ovest e nord della Lombardia con neve oltre i 1000-1400 m. Temperature senza variazioni di rilievo, ancora miti per la stagione. Venti meridionali anche moderati su Ligure e Sardegna.



NEVE SULLE ALPI DAI 900 METRI, PICCHI DI 20°C AL SUD - Venerdì già al mattino piogge al Nordovest ad esclusione della Lombardia orientale, con quota neve a partire dai 900 metri. Nel pomeriggio le piogge si intensificheranno sulla Liguria con accumuli significativi anche nella fascia prealpina. Nelle ore successive precipitazioni su tutto il Nord e sull'alta Toscana (tranne l'Emilia orientale e la Romagna, zone parzialmente protette dall'Appennino). Il resto del Centro verrà raggiunto da una maggiore nuvolosità mentre al Sud resisterà il sole con picchi di 20°C. Si tratta di una perturbazione piuttosto intensa e anche lenta e si potranno verificare contrasti termici marcati a causa della massa d'aria mite presente sull'Italia.



SABATO ANCORA INSTABILE AL NORD E REGIONI TIRRENICHE - Sabato avremo il rischio di precipitazioni soprattutto su Lombardia, regioni di Nordest, Levante ligure e regioni centrali tirreniche soprattutto nella prima parte della giornata. Tra pomeriggio e sera il tempo si farà più variabile e instabile al Nord con schiarite temporanee al Nordovest seguite rapidamente da rovesci a carattere isolato. Al Nordest i fenomeni si concentreranno su Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Centro ancora possibili piogge o rovesci sul Lazio mentre tra pomeriggio e sera migliorerà su Toscana e Umbria. Al Sud piogge e rovesci in arrivo in serata sulla Campania e nell'ovest della Sicilia. Il limite delle nevicate nella prima parte della giornata si attesterà al di sopra dei 900-1.000 metri del settore alpino centrale fino ai 1200-1300 metri di quello orientale.



LA PROSSIMA SETTIMANA SARÀ PIENAMENTE INVERNALE - Un brusco calo della quota neve avverrà dal pomeriggio tra Lombardia e Triveneto, con limite variabile tra i 500 e gli 800 metri. Possibili locali nevicate a quote collinari sulla Lombardia. Lo zero termico crollerà dai 3.000-3.500 metri dei giorni scorsi arrivando nelle Alpi fino al fondovalle. Sabato le temperature saranno in calo a partire dalle zone alpine poi questa diminuzione si propagherà al Nord, alto tirreno e Sardegna alla fine della giornata. Su medio adriatico e Sud rialzo termico per effetto dei venti di Scirocco: sarà infatti una giornata molto ventosa con il ritorno del Maestrale in Sardegna. Domenica la perturbazione viaggerà verso il Sud dove è atteso un peggioramento con alcune precipitazioni. Al Centronord temporaneo e graduale miglioramento del tempo, con temperature in diminuzione in tutta Italia. L'evoluzione successiva rimane ad oggi molto incerta ma l'inizio della settimana sarà senza dubbio decisamente più invernale con freddo e neve a quote collinari al Nord.