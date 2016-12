Meteo: da mercoledì perturbazione al Nord, mentre al Sud continua il caldo

In questo inizio di settimana il Paese sarà sovrastato dall'Anticiclone Nord-africano che, con il suo carico di aria calda sub-tropicale, porterà tempo stabile e soleggiato e un caldo molto intenso per il periodo, con picchi di 35°C. Sulla Francia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sta avanzando verso est una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento mercoledì in diverse zone del Nord, con un calo piuttosto sensibile delle temperature sulle regioni settentrionali, in particolare al Nordovest e sulle Alpi, mentre proseguirà il gran caldo al Sud. Venerdì un'altra e più intensa perturbazione raggiungerà il Centronord, con il rischio di fenomeni intensi (tendenza da confermare). Al Sud il tempo resterà invece bello e caldo probabilmente per tutta la settimana.

Previsioni per i prossimi giorniMartedì nubi in aumento sull'estremo Nordovest con precipitazioni anche temporalesche ad iniziare dal settore nord della Valle d'Aosta, in estensione, nel pomeriggio, a gran parte delle Alpi occidentali; sconfinamento, in serata, sulla pianura piemontese. Tra sera e notte fenomeni anche su Alpi lombarde e Alto Adige. Sulle altre zone prevalenza di tempo soleggiato salvo sviluppo di innocue e isolate nubi pomeridiane nelle zone interne del Centrosud. Temperature: in lieve calo al Nord, pressoché stazionarie sulle altre zone. Venti per lo più di debole intensità. Mercoledì giornata soleggiata e calda al Centrosud e Isole, con tendenza ad aumento delle nubi al Centro, in particolare sulla Toscana. Rovesci e temporali interesseranno nel corso della giornata il settore alpino e prealpino, il Nordovest compresa la Liguria su cui potrebbero esserci dei temporali, mentre saranno poco probabili le precipitazioni sull'Emilia Romagna. Nel pomeriggio instabilità in aumento anche sul Veneto. Soffierà un moderato Maestrale sul mare di Sardegna. Temperature in calo al Nord e in Sardegna occidentale, variazioni poco significative al Sud. Previsti 23°C a Torino, 26°C a Milano e Bolzano, 27°C a Verona e Trieste. Il calo termico al Nord sarà anche di 7-8°C rispetto alla giornata di domenica. Avremo un divario termico tra Nord e Sud molto marcato con 13-14°C di differenza tra Piemonte e Puglia. La seconda parte della settimana vedrà una forte differenza climatica tra Centronord e Sud. Giovedì l'atmosfera sarà instabile al Nord e un calo termico riguarderà anche le regioni centrali. Il Centronord in un contesto di grande variabilità sarà attraversato da correnti più fresche e instabili con occasione per piogge, rovesci e temporali soprattutto nella giornata di venerdì quando sembra possibile l'arrivo di una nuova perturbazione piuttosto intensa. Il caldo proseguirà al Sud per tutta la settimana, con un'ulteriore intensificazione tra venerdì e sabato.