Meteo, da martedì aria polare sull'Italia: in arrivo il primo freddo

11:05 - La nuova perturbazione in arrivo porterà instabilità soprattutto al Centrosud e sulle Isole maggiori. Per un primo assaggio di inverno bisognerà però attendere martedì e mercoledì, un fronte di aria polare di origine nord-atlantica che, nel suo rapido transito, porterà una breve fase di neve a bassa quota sui rilievi del Nord tra lunedì notte e le prime ore di martedì mattina e un primo assaggio di temperature invernali accompagnate da forti venti settentrionali.

Le previsioni per domenica - Giornata instabile sulle regioni tirreniche, Isole maggiori, con rovesci e temporali intermittenti, localmente intensi sul basso Tirreno. Al Nord giornata inizialmente grigia, specie su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Cuneese e Ponente ligure dove si avranno residue precipitazioni. Fra pomeriggio e sera graduali schiarite al Nord e regioni centrali tirreniche, mentre comincia a peggiorare nel settore adriatico e ionico.



Temperature in leggera diminuzione un po' ovunque, ma ancora sopra la media al Nord. Previsti 9 gradi per Aosta, 10 gradi per Brescia, Cuneo, L’Aquila, Campobasso, 11 gradi per Bergamo, Novara, Torino, Bologna, Bolzano, Piacenza, Rimini, Trento, Trieste, Udine, Ancona, Rieti, 12 gradi per Venezia, Treviso, Verona, Perugia, Viterbo, 13 gradi per Milano, Pisa, Potenza, 14 gradi per Genova, Firenze, Grosseto, Roma, Sassari, 15 gradi per Pescara, Catanzaro, Crotone, Napoli, Bari, Alghero, Cagliari, Trapani, 16 gradi per Brindisi, Lecce, Taranto, Messina, Palermo, Olbia, 17 gradi per Lamezia, Reggio Calabria e 18 gradi per Catania. Venti localmente moderati su alto Adriatico e Isole.



Le previsioni per lunedì - Ampi rasserenamenti su gran parte del Nord, regioni peninsulari tirreniche e versante del basso Ionio. Nubi irregolari nelle altre zone con qualche pioggia o rovescio a carattere isolato lungo il medio e basso Adriatico e nella zona fra bassa Calabria e nord della Sicilia. In serata nuovo aumento delle nuvole al Nord con le prime, isolate precipitazioni in Liguria e sulle Alpi centrali. Nella notte peggioramento più esteso con rovesci nel settore ligure e vicino Appennino dove il limite della neve calerà progressivamente verso l'alba fino a raggiungere verso l’alba quote collinari. Piogge anche su parte del Piemonte, Lombardia, Emilia; temporanee nevicate fino 500-700 sulle Alpi centrali. Mattinata più fredda al Centronord, massime pressoché invariate. Venti sostenuti settentrionali al Centrosud con Maestrale localmente forte in Sardegna e Canale di Sicilia.



La tendenza per la prossima settimana - Martedì l'ingresso dell'aria fredda nel Mediterraneo occidentale, favorirà la formazione di una depressione in prossimità della Sardegna. In mattinata rovesci e temporali in Sardegna, specie nel sud, precipitazioni in rapido esaurimento su Liguria, Piemonte meridionale, ovest di Emilia e Lombardia meridionale. Neve nel cuneese fino a quote collinari; in giornata schiarite al Nord, bel tempo con schiarite sul versante tirrenico, ancora qualche rovescio o temporale in Sardegna. Nuvole al Sud e sul versante adriatico, con qualche debole nevicata sull’Appennino centrale sopra 800 metri. Qualche rovescio isolato in Sicilia. In serata rovesci e temporali nell’est della Sicilia. Giornata ventosa su quasi tutte le regioni, particolarmente forti da nord o nord-est su Liguria, alto Adriatico e regioni centrali. In serata i venti si intensificheranno anche al Sud e in Sardegna. Temperature in calo ovunque.



Mercoledì la depressione muoverà il suo centro a sud della Sicilia con residuo maltempo sull'est della Sicilia e marginalmente sulla Calabria ionica. Nella parte centrale della settimana prevarrà il sole al Centronord e Sardegna, ancori nubi all’estremo Sud e Sicilia.