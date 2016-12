Meteo, da giovedì peggiora al sud, weekend col freddo

11:00 - "Sull'Italia prevale l'influenza di un campo di alta pressione, più marcata sulle regioni centro-settentrionali, ma questo non ha impedito l’arrivo di una debole perturbazione che attraversa oggi l’Italia, portando però solo delle nuvolosità. L'estremo Sud invece risentirà ancora, ma solo molto marginalmente, dell’instabilità provocata dal vortice di bassa pressione in allontanamento verso la Grecia".

Tra stanotte e domani- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- un nuovo nucleo di aria più fredda spinto da correnti settentrionali raggiungerà l'Adriatico e successivamente attraverserà rapidamente il Centrosud, riportando un temporaneo peggioramento e un calo termico giovedì su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con piogge sparse e un po' di neve in Appennino. Sembra probabile inoltre l’arrivo di una intensa perturbazione che, soprattutto tra domenica e lunedì, porterà forti piogge su Piemonte, Liguria e Sardegna".



OGGI PIOGGE ISOLATE ALL’ESTREMO SUD, PIÙ SOLE AL CENTRONORD CON PICCHI OLTRE 15°C



Oggi al mattino nuvolosità variabile al Nord e su Toscana e Marche; nuvole all’estremo Sud, con qualche pioggia su Puglia centro-meridionale e tra bassa Calabria e Sicilia. Bel tempo altrove. Nel pomeriggio tornano ampie schiarite al Nordovest, mentre un po’ di nubi raggiungono Lazio e Abruzzo; rovesci in serata su Calabria ionica e Sicilia. Di notte peggiora sul medio Adriatico, dalla Romagna al Foggiano, e in Campania. Sull’ Appennino centrale calo del limite delle nevicate fin sotto i 1000 metri nella seconda parte della notte. Il peggioramento sarà veloce, entro l’alba locali precipitazioni anche sul settore del basso Lazio e sull’alta Campania.



Temperature in lieve aumento, con ancora una notevole escursione termica al Centronord tra il mattino presto e il pomeriggio. Clima primaverile in molte zone del Nord e regioni centrali tirreniche con picchi di 17-18°C al Nord, Toscana e Sardegna. Venti moderati di Maestrale sulle Isole e al Sud.



DOMANI AUMENTA L’INSTABILITÀ AL SUD. RISCHIO DI FORTI PIOGGE TRA SICILIA, CALABRIA, BASILICATA E PUGLIA



Domani le precipitazioni si esauriranno rapidamente sul medio Adriatico e nel nord Puglia e si sposteranno verso le regioni meridionali peninsulari. Nel pomeriggio fenomeni anche nel nord ed est della Sicilia. Ci sarà il rischio di rovesci o temporali intensi tra il nord-est della Sicilia, in Calabria, Basilicata e nel centro-sud della Puglia. Limite delle nevicate in calo in mattina su Abruzzo e Molise fino 500-600 metri, su Appennino meridionale quota neve in calo fin verso 800-1000 metri. Per il resto tempo nel complesso soleggiato, salvo una maggiore nuvolosità che insisterà su Piemonte, ovest e nord Lombardia e residui annuvolamenti in Sardegna. Temperature in diminuzione in quasi tutta Italia, anche nell’ordine dei 4-5 gradi. Venti settentrionali in intensificazione al Centrosud di Tramontana o Grecale.



VENERDÌ RAPIDO MIGLIORAMENTO, IN ATTESA DI UNA NUOVA PERTURBAZIONE. SABATO LA GIORNATA MIGLIORE, DOMENICA PIOGGE AL NORDOVEST, TOSCANA E SARDEGNA. NEVE A QUOTE COLLINARI SUL PIEMONTE



Venerdì giornata tranquilla, con nuvolosità residua in Abruzzo, Molise, regioni meridionali (soprattutto le zone ioniche), con venti settentrionali anche moderati ma senza fenomeni di rilievo. Soleggiato in gran parte del Centro-nord con qualche annuvolamento in più tra Ponente ligure e basso Piemonte, in intensificazione a fine giornata quando le nuvole si estenderanno a gran parte del Nordovest. Nella notte qualche fiocco di neve possibile sulle Alpi piemontesi, sopra i 1100-1300 metri. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Nel corso del fine settimana ci raggiungerà una perturbazione atlantica in lento avvicinamento: con la sua coda creerà un vortice sulla Francia nel corso di venerdì, poi scivolerà sul Mediterraneo occidentale e porterà un peggioramento su alcune zone del Paese. Sabato sarà la giornata migliore e verrà coinvolto solo l’estremo Nordovest, avremo un aumento delle nuvole in Lombardia, Toscana e Sardegna ma senza fenomeni. Al Nordest e al Centrosud prevarranno le zone con tempo buono e cielo poco nuvoloso.



Le piogge saranno concentrate tra Liguria centro-occidentale, Piemonte (settore tra cuneese e torinese) con neve sulle Alpi piemontesi non al di sotto di 900 -1200 metri. Sabato avremo solo qualche rinforzo di Scirocco su Ponente ligure e Canale di Sardegna, per il resto venti deboli e temperature in lieve aumento al Centrosud. Domenica la perturbazione si farà strada e avremo un aumento delle nuvole con residue schiarite solo al Sud ed estremo Nordest. Molte nubi invece al Centro, al Nordovest, Emilia e Sardegna. Rischio di forti piogge, rovesci e qualche temporale su Liguria, Piemonte, Toscana e Sardegna con nevicate al Nordovest e quota in calo su basso Piemonte (anche localmente intorno a 400 metri). Piogge più scarse su Lombardia, Emilia, Umbria e alto Lazio. In giornata si intensificherà lo Scirocco che soffierà anche forte in Sardegna, sull’alto Tirreno e nel Canale di Sicilia. Temperature in lieve aumento su Adriatico e Centrosud, in calo al Nordovest e Sardegna.



Lunedì il maltempo insisterà al Nordovest con le precipitazioni che si diffonderanno anche verso Veneto, Trentino ed Emilia. All’estremo Sud coinvolte anche la Sicilia e Calabria meridionale. Nel resto del Paese sarà presente molta nuvolosità ma saranno pochi gli effetti in termini di precipitazioni. Martedì la perturbazione, prima di abbandonare il Paese, avrà i suoi ultimi effetti su Isole, Calabria ed estremo Nordest.