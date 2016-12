Meteo: da giovedì brusco cambio di rotta

Fino a mercoledì la situazione resterà in gran parte tranquilla con temperature elevate per il periodo grazie all’insistenza dei caldi venti di Scirocco. Solo l’estremo Nordovest vede tempo un po’ più grigio con anche qualche isolata pioggia a causa delle umide correnti atlantiche che riusciranno a lambire questa parte dell’Italia. Il resto del Paese rimarrà protetto dall’alta pressione. Quindi protagoniste fino a domani rimarranno soprattutto le temperature che, specie al Centro-Sud, rimarranno ben al di sopra delle medie stagionali con valori in generale tipici del mese di maggio.



Da giovedì invece brusco cambiamento del tempo, con l’alta pressione in ritirata e due diverse perturbazioni che si daranno appuntamento sul nostro Paese: dal Nord Atlantico infatti arriverà una perturbazione seguita da correnti fredde mentre dalle coste nord-africane emergerà un vortice di bassa pressione che spingerà verso la nostra Penisola venti decisamente umidi. Quindi già nella giornata di giovedì arriveranno le prime piogge in particolare sulla Sicilia e sulle zone più settentrionali del Paese, poi venerdì le piogge si estenderanno su gran parte dell’Italia, e potranno essere anche di forte intensità al Nordest e versante tirrenico; non mancheranno le nevicate sulle Alpi, comunque a quote piuttosto alte. Entro il fine settimana, con le fredde correnti nord-atlantiche in graduale propagazione lungo la nostra Penisola, osserveremo anche un sensibile calo delle temperature che torneranno nella norma se non leggermente al di sotto. Tuttavia, questa fase sarà di breve durata, infatti all’inizio della prossima settimana torneranno a farsi strada le calde correnti meridionali che determineranno un nuovo balzo all’insù delle temperature.