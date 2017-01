Meteo, Da febbraio torna la pioggia al Nord e la neve sulle Alpi

Previsioni meteo per lunedì. Nuvolosità in aumento al Centro-Nord, schiarite ancora ampie su Campania, basso Lazio, medio Adriatico; un po’ di nubi nelle Isole, sulla Calabria ionica e nel sud della Puglia. Saranno possibili nel corso della giornata deboli piogge nel levante ligure e in Toscana (specialmente nel nord della regione). Deboli piogge residue sulla Calabria ionica e nel Salento. Venti deboli. Temperature in graduale aumento.





Inquinamento alle stelle al Nord. Nella giornata di domenica 29 gennaio i valori di PM10 hanno di gran lunga superato il limite stabilito per la salute umana di 50 microgrammi per metro cubo. A Padova addirittura la media giornaliera di PM10 ha raggiunto i 140 μg/m³, Milano i 116 μg/m³, Torino gli 87 μg/m³. Si tratta di una situazione favorita dalla quasi totale assenza di precipitazioni significative sul Nord Italia da più di 2 mesi.





Pericolo valanghe marcato sull'Appennino abruzzese. Le eccezionali nevicate che hanno interessato la dorsale appenninica centrale hanno favorito la formazione di consistenti accumuli un po’ a tutte le esposizioni ma in particolare sui versanti sud-occidentali. Tale situazione fa sì che il pericolo valanghe sia di grado 3 (marcato) sull'Appennino abruzzese. Il pericolo potrebbe aumentare in considerazione di un rialzo termico diurno specialmente su pendii ripidi e localmente in presenza di grossi accumuli e cornici. Sono assolutamente da evitare le attività escursionistiche al di fuori dalle piste battute e segnalate.