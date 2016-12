6 novembre 2014 Meteo, continua la forte fase di maltempo: rischio di piogge intense e mareggiate I fenomeni più violenti saranno concentrati su Nord, Lazio, Calabria, Sicilia e regioni tirreniche. Vento di Scirocco fino a 100 chilometri orari Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - Tra giovedì e venerdì ancora forte maltempo sull'Italia con precipitazioni che interesseranno in particolare Nordest e regioni tirreniche. Rischio di fenomeni violenti e accumuli notevoli (fino a 100 mm e oltre nelle 24 ore) soprattutto su Trentino, Alto Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Salento, Calabria e Sicilia. Nel fine settimana avremo giornate ancora in generale nuvolose, ma con piogge decisamente meno diffuse.

Le previsioni per giovedì - Nel pomeriggio ancora piogge al Nordest, Lombardia Orientale, Levante Ligure, gran parte del Centro eccetto le coste abruzzesi e molisane, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. A fine giornata i rovesci insisteranno su Triveneto, Emilia, Romagna, Bassa Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano e tutte le regioni meridionali. I fenomeni più intensi interesseranno Trentino, Alto Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lazio e, in serata, anche Calabria e Sicilia. Temperature massime in calo in gran parte del Paese ma comunque ancora in generale al di sopra delle medie stagionali. Da segnalare forti venti di Scirocco al Sud e Adriatico, col il rischio di mareggiate sulle coste ioniche del Sud.



Le previsioni per venerdì - Venerdì mattina piogge sparse su estremo Nordest, gran parte del Centro con possibili rovesci su Friuli Venezia Giulia e Lazio. Maltempo più marcato al Sud con rovesci o temporali forti intorno all'alto Ionio, nel nordest della Calabria, in Basilicata e nella Puglia centro meridionale.



Nel pomeriggio fenomeni in lenta attenuazione al Nordest e al Centro, ancora rischio di temporali forti su Puglia centro meridionale, zone ioniche e Sicilia. In serata attenzione a possibili forti rovesci o temporali tra Calabria ionica e Sicilia orientale. Temperature in aumento sulle Alpi Nordovest, Toscana e Sardegna. Valori in calo nel resto del Centro al Sud e in Sicilia. Attenzione ai forti venti di Scirocco su Adriatico e regioni meridionali; forte Maestrale sulla Sardegna.



Graduale miglioramento nel fine settimana, ma sabato ancora rischio temporali al Sud - Nella giornata di sabato decisa attenuazione dell'ondata di maltempo. Al Nord pioverà ancora nel Friuli Venezia Giulia. Al Sud mattinata con piogge sparse su Puglia, Calabria e nord della Sicilia con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Deciso miglioramento su Nordovest, Toscana e Sardegna dove tornerà il sole. A fine giornata tendenza a un nuovo aumento della nuvolosità su Lombardia e nord del Piemonte. Attenzione alla nebbia che tornerà soprattutto sulla Val Padana centrale. Temperature in lieve rialzo al Centrosud. Venti moderati o forti all'estremo Sud, sul mar Ionio, in Calabria, Sicilia. Ventoso anche in Sardegna per Maestrale.



Domenica tempo soleggiato in molte zone del Paese. Si avvicinerà gradualmente una nuova perturbazione atlantica che porterà in serata le prime deboli piogge sui settori più occidentali del Nord. E’ probabile dunque un peggioramento anche all’inizio della prossima settimana.