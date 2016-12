Meteo, continua l'inverno anomalo: niente neve e pioggia, sale lo smog

"Il vasto campo anticiclonico, esteso per diverse migliaia di chilometri dall'Atlantico tropicale all'Europa dell'est, continuerà ad abbracciare la nostra penisola determinando condizioni di stabilità del tempo a oltranza, che manterranno le temperature su livelli oltre la norma, specialmente in quota, e aggraveranno il problema della siccità per la sostanziale assenza di precipitazioni, comprese quelle nevose in montagna. Contemporaneamente diverrà, purtroppo, sempre più scadente la qualità dell'aria che respiriamo a causa dell'accumulo di sostanze inquinanti oltre i livelli di guardia. Se si eccettua qualche timido tentativo da parte delle perturbazioni atlantiche di far breccia nel solido "muro" di alta pressione, non è ancora possibile determinare con sufficiente affidabilità la durata di questa situazione che, con i dati attualmente disponibili, sembra continuare senza colpi di scena almeno fino al prossimo fine settimana. Nel frattempo- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- , assisteremo all'ulteriore rigonfiamento dell'Anticiclone Nordafricano verso l'Europa sud-occidentale che, oltre a rinforzare la barriera nei confronti delle piovose perturbazioni atlantiche, favorirà un'impennata delle temperature, specie in Spagna, dove saranno possibili picchi massimi localmente oltre i 25 gradi."

Le previsioni per domenica e lunedì - Domenica nubi in progressivo aumento lungo il versante tirrenico, in Umbria, nord delle Marche e buona parte del Nord, eccetto l'arco alpino centro orientale. Qualche isolata pioggia nel corso della giornata fra Liguria e alta Toscana; ancora possibili nebbie mattutine più che altro nelle pianure orientali. Prevalenza di cielo sereno nelle altre zone. Temperature massime stazionarie o solo in lieve flessione. Venti meridionali in leggero rinforzo sui mari di ponente.



Lunedì nuvole su gran parte della Pianura Padana, sull' alto adriatico, in Liguria e alta Toscana, più diffuse e consistenti al mattino rispetto al pomeriggio. Rischio di qualche nebbia su Emilia orientale, Romagna e Marche. Passaggi nuvolosi anche su settore del medio Tirreno, Sicilia e settore ionico. Decisamente più soleggiato in Sardegna e sul settore alpino centro-occidentale. Rischio di deboli al mattino su Liguria centrale e zone limitrofe al vicino Appennino. Temperature senza grandi variazioni e venti deboli.



La tendenza per i prossimi giorni - Nel resto della settimana non si prospettano cambiamenti significativi e non è previsto l'arrivo di perturbazioni che possano risolvere i problemi della siccità e della qualità dell'aria. Vivremo giornate con annuvolamenti soprattutto su Val Padana, Liguria e Toscana e solo a tratti sulle Isole e al Centrosud. Si ripresenterà localmente anche la nebbia in Val Padana ma sarà spesso sostituita da strati di nuvolosità bassa. Le temperature avranno valori complessivamente vicini o più spesso superiori alla norma in particolare in montagna. Venti prevalentemente deboli.



