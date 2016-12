Meteo: continua l'instabilità su Sicilia, Sardegna e Calabria

Previsioni meteo per mercoledì. Ancora nuvole su gran parte d’Italia. Al mattino ultime deboli piogge su Piemonte e Valle d’Aosta, con qualche nevicata sui rilievi oltre 1200-1400 metri; rovesci e temporali invece su Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio ancora possibili piogge e rovesci a carattere intermittente sulla Calabria e sulle Isole Maggiori, tra l’altro in esaurimento nel corso della sera. Entro la fine della giornata cielo sereno in gran parte del Centro-nord e nel corso della notte si formeranno nebbie anche fitte sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro. Ancora ventoso su Ionio e mari di ponente. Temperature in generale rialzo.