Meteo, continua il via vai delle perturbazioni

La perturbazione numero 4 del mese, nell'abbandonare definitivamente la nostra Penisola, porterà ancora qualche pioggia sulle estreme regioni meridionali . Nel frattempo un'altra perturbazione, la numero 5 di gennaio, in avvicinamento dall'Atlantico, favorirà un nuovo peggioramento al Centronord , con il ritorno della neve sulle zone alpine e qualche pioggia sulle regioni centrali tirreniche, specie nella seconda parte del giorno. Questa nuova perturbazione in realtà riuscirà a lambire appena la nostra Penisola e così venerdì vivremo una giornata di parziale tregua , con nuvole alternate a temporanee schiarite e poche deboli piogge più che altro al Centrosud. Un più deciso peggioramento è atteso invece nel fine settimana , con il passaggio di un'altra perturbazione (la numero 6 del mese) accompagnata da piogge sparse e a tratti anche intense prima al Centronord (sabato) e poi - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - anche al Sud (domenica), nuove nevicate sulle Alpi e venti intensi su gran parte dei nostri mari ; l'aria relativamente tiepida che accompagna questa perturbazione invece favorirà un generale rialzo delle temperature , che faranno registrare dappertutto valori al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni per giovedìLa perturbazione n. 4 porterà gli ultimi effetti nella zona dello Stretto con una fase poi di temporanee schiarite che interesserà anche il versante adriatico. Una nuova perturbazione, di debole intensità, si sta avvicinando e porterà un aumento graduale della nuvolosità al Nordovest in estensione anche al Nordest con i fenomeni limitati al settore occidentale fino all'Alto Adige, con quota delle nevicate non al di sotto dei 700-800 metri. Sul settore tirrenico del Centro nuvolosità in aumento e nel pomeriggio rischio di piogge su alta Toscana fino al Senese, nella sera piogge anche su Romagna, Lazio centro-meridionale e Campania.

Venti anche forti occidentali al Sud e Isole con raffiche a 60-70 km/h e mari da molto mossi a molto agitati, con onde alte anche 4-5 metri. Temperature in calo al Sud e in parte del Nord.