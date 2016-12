Meteo, con l'estate torna bel tempo: da domenica sole su tutta l'Italia

Le temperature resteranno in generale nella norma: avremo dunque un caldo sopportabile. All'inizio della prossima settimana il tempo si stabilizzerà ulteriormente al Centrosud, mentre una perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali, interessando lunedì soprattutto le Alpi; scivolando verso sud, questo nuovo sistema nuvoloso martedì determinerà un peggioramento al Nordest.



In seguito, indebolitasi, la perturbazione scivolerà verso le regioni centromeridionali. La prossima ondata di caldo intenso arriverà quindi molto probabilmente a cavallo fra la fine di questo mese e l'inizio del prossimo, quando si prospetta il ritorno dell'Anticiclone Nord-Africano accompagnato da aria bollente di origine sahariana.



Le previsioni per sabato - Nuvolosità variabile in tutto il Paese, ma con ampie schiarite su Nordovest e, soprattutto nella prima parte della giornata, al Sud. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali isolati su Lombardia orientale, Nordest ed Emilia, più probabili a ridosso delle Prealpi. Rovesci e temporali anche in tutte le regioni centrali, più insistenti nelle zone interne e nelle regioni del medio Adriatico: migliora in serata. Tempo instabile anche su Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Qualche piovasco nelle zone interne delle Calabria e delle Isole. Temperature massime in diminuzione al Centronord. Venti di Maestrale sul mare di Sardegna e sul Canale di Sicilia, deboli altrove.



Le previsioni per domenica - Al mattino bel tempo su gran parte d'Italia, con a tratti un po' di nuvolosità innocua al Sud e, localmente, al Nord. Nel pomeriggio si formerà qualche breve temporale su zone prealpine del Nordest, Appennino centrale, basso Lazio e Campania settentrionale. Rovesci isolati su Calabria, zone interne della Sardegna e Sicilia orientale. Venti da deboli a moderati settentrionali. Temperature senza grandi variazioni.



La tendenza per la prossima settimana - All'inizio della settimana l' Italia non sarà completamente protetta dall' alta pressione, ma parzialmente esposta a un flusso di correnti occidentali. Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centrosud e sulle Isole. Aumenta la nuvolosità al Nord, con qualche pioggia possibile principalmente sui settori alpini. Temperature quasi ovunque in aumento. Martedì ancora bel tempo al Centrosud, probabili rovesci e temporali sulle regioni nord-orientali, anche intensi sul Friuli. Mercoledì questa perturbazione potrebbe determinare instabilità anche su parte del Centrosud. In seguito, probabile generale miglioramento con temperature in rialzo e valori tipici di piena estate.



Giugno bollente - In base ai dati attuali, la prima metà di giugno può essere definita davvero bollente: le temperature, infatti, si sono attestate sopra le medie di ben 2,5 gradi. Giugno 2015, da questo punto di vista, risulta dunque in lotta per il secondo posto nella classifica del mese di giugno più caldo, in competizione con giugno 2012. Al primo posto, irraggiungibile, svetta giugno 2003, con i suoi 4 gradi sopra la norma.