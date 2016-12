Meteo, colpo di coda dell'inverno Estrema variabilità al Centro-Sud

9 marzo 2016 Meteo, colpo di coda dellʼinverno Estrema variabilità al Centro-Sud Questa parentesi invernale sembra avere le ore contate per le regioni settentrionali, mentre al Meridione il tempo si manterrà ancora instabile e più freddo della norma

Mercoledì ancora tempo dal sapore invernale in gran parte del Paese a causa dell'area depressionaria che insiste sulla nostra Penisola e che continua a richiamare correnti di aria fredda dall'Europa Centrale verso il Mediterraneo. Nella seconda parte della settimana invece l'Italia resterà divisa in due dalla particolare circolazione atmosferica che andrà configurandosi sul continente: il Nord godrà di tempo in prevalenza stabile grazie al consolidarsi di una cella di alta pressione i cui massimi saranno posizionati a nord delle Alpi. Il Centrosud, al contrario, resterà sotto l'influenza della circolazione ciclonica attualmente presente sul Mediterraneo centrale: circolazione ciclonica che determinerà così condizioni di tempo decisamente variabile e a tratti instabile, con temperature in generale inferiori alla norma.

Previsioni per mercoledìCielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo alcune schiarite all'estremo Sud peninsulare e all'estremo Nordovest. Tendenza, anche in queste zone, all'aumento delle nubi nel corso della giornata. Tempo molto instabile, con elevato rischio di precipitazioni su Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, Sicilia e Sardegna: piogge in estensione nel corso del pomeriggio al resto del Sud peninsulare. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o isolato temporale.

Alcune nevicate lungo la dorsale appenninica a quote superiori 800-1200 metri; sull'Appennino emiliano nevicate a quote più basse, anche sotto 500 metri. Per quanto riguarda la Sardegna quota neve intorno ai 700 metri, per la Sicilia attorno a 1000 metri. Tra sera e notte le precipitazioni si concentreranno per lo più nelle regioni del medio versante adriatico, al Sud, nel nord e nell'ovest della Sicilia. Temperature in lieve diminuzione su regioni di Nordovest, medio Adriatico, Sud e Isole. Clima da fine inverno. Venti moderati di Maestrale su Sardegna e Sicilia, moderati di Bora sull'alto Adriatico e di Tramontana in Liguria.