Meteo, colpo di coda dell'inverno: crollo termico e neve

16 marzo 2016 Meteo, colpo di coda dellʼinverno: crollo termico e neve Mercoledì forti raffiche di vento, freddo e nevicate sulle regioni settentrionali, mentre tra giovedì e venerdì rischio di temporali sulle zone Ioniche

Un nucleo di aria fredda proveniente dalla Russia ha raggiunto il Nord portando un crollo termico e nevicate fino a quote molto basse in Piemonte. Giovedì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l'alta pressione tenderà a espandersi verso le regioni settentrionali, mentre il Sud sarà interessato da correnti di aria molto umida e instabile provenienti dallo Ionio, con piogge e temporali che potrebbero essere intensi, specie su Basilicata, Puglia e Calabria. Venerdì la circolazione ciclonica, indebolita, potrà ancora determinare della variabilità al Centrosud, poi, durante il fine settimana, il tempo diverrà più soleggiato e stabile in tutta l'Italia

Previsioni per mercoledìAl mattino precipitazioni anche intense su Piemonte e Ponente ligure, fenomeni più deboli e isolati su Ovest Lombardia e Appennino emiliano. Neve localmente fino in pianura in Piemonte. Qualche rovescio su Sardegna, Lazio e regioni meridionali. Nel pomeriggio ancora neve a quote collinari in Piemonte e piogge in Liguria; rovesci sparsi al Centrosud e Isole, con il rischio di temporali sul versante tirrenico e Isole; neve a 1200 metri nell'Appennino centrale. Ampie schiarite al Nordest. Dalla serata attenzione al rischio di forti temporali nelle zone ioniche. Venti freddi orientali in Val Padana, con raffiche a 50-60 km/h; venti moderati da sud-est sui mari attorno alla Penisola.

Crollo termico al Nordovest: ieri a Cuneo si sono toccati 16°C, oggi la massima prevista è di 2°C, Torino passerà dai 15°C di ieri a 4°C, Aosta da 16°C a 6°C.