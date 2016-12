20 ottobre 2016 10:00 Meteo, clima sempre più freddo al mattino Temperature in calo; in particolare, nelle prime ore di venerdì le minime saranno a una cifra

L'alta pressione si terrà lontana dall'Italia anche nei prossimi giorni consentendo così a un vortice depressionario posizionato sul cuore dell'Europa di spingere alcuni impulsi di aria relativamente fresca e instabile sul nostro Paese. In questa ultima parte della settimana quindi le giornate risulteranno piuttosto nuvolose e a tratti anche piovose, con la pioggia che giovedì riguarderà soprattutto il Nordest e venerdì le regioni del Centro-sud. "Il weekend - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - vedrà un sabato prevalentemente soleggiato con poche pioviggini in Liguria e Calabria, mentre la domenica sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge tra Nordovest, Toscana ed estremo Sud". Anche le temperature andranno incontro a un graduale calo, attestandosi nel fine settimana attorno a valori leggermente al di sotto delle medie stagionali.

Previsioni per giovedì. Tendenza a graduali schiarite su estremo Nordovest e sulle Alpi centrali. Nel resto dell'Italia nuvolosità variabile, più consistente e insistente su regioni di Nordest con piogge sparse localmente anche moderate tra sud-est Lombardia, Levante Ligure, Emilia e Venezie. Qualche fiocco di neve sulle Alpi più orientali con quota fino a 1300-1400 metri. In mattinata qualche pioggia isolata anche in Campania, nel nordest della Calabria e in arrivo sulla Sicilia occidentale. Nel pomeriggio fenomeni via via più scarsi sulle Venezie con temporanee schiarite in serata. Piogge locali in trasferimento verso la Romagna e il nord delle Marche, in estensione a gran parte della Sicilia. Qualche rovescio anche nel Salento. Tra sera e notte tendenza a qualche pioggia anche in Sardegna a iniziare da ovest, mentre insisterà qualche rovescio nel sud-ovest della Sicilia. Nella notte locali piogge nella fascia tra alta Toscana ed Emilia, nelle Venezie e qualche rovescio anche nel basso Lazio. Temperature massime in calo al Nordest sul settore tirrenico e nelle Isole. Venti fino a moderati meridionali in Puglia e da ovest/sud ovest in Sardegna e nel Lazio.