14 novembre 2016 10:30 Meteo, clima invernale al Centrosud Temperature in diminuzione, valori al di sotto delle medie stagionali

Il passaggio della perturbazione numero 5 di novembre tra lunedì e martedì porterà la pioggia su gran parte del Centrosud, con fenomeni anche a carattere temporalesco e che potrebbero interessare con più insistenza la Campania; al Nord e sulle regioni centrali tirreniche invece la situazione rimarrà nel complesso tranquilla. Anche le temperature nella prima parte della settimana rimarranno quasi dappertutto leggermente al di sotto delle medie stagionali. Nella parte centrale della settimana grazie a un temporaneo ritorno dell’alta pressione il tempo sarà in gran parte stabile con una residua instabilità soltanto tra Sicilia e Calabria. Le proiezioni per l’ultima parte della settimana verso il weekend - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - indicano invece un nuovo deciso peggioramento del tempo, con piogge tra venerdì e sabato su gran parte del Paese e abbondanti nevicate sulle Alpi (a quote medio-alte); tuttavia l’indice di affidabilità è ancora piuttosto basso e quindi la previsione è ancora suscettibile di sensibili cambiamenti.

Previsioni per lunedì. Al mattino molte nubi sull'Italia con una prevalenza di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio schiarite ampie in Lombardia e soprattutto Triveneto. Nel corso del giorno piogge abbastanza frequenti anche se a carattere sparso in Sardegna e Sicilia, deciso peggioramento anche in Campania nel corso del pomeriggio, in queste tre regioni piogge anche sotto forma di rovesci. Qualche pioggia anche su basso Lazio, Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Deboli nevicate sull'Appennino Centrale al di sopra di 1200-1400 metri. Venti intensi di Bora sull'alto Adriatico, locali rinforzi di Tramontana in Liguria, altrove da deboli a moderati. Temperature in generale diminuzione e quasi ovunque al di sotto delle medie stagionali.