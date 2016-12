29 gennaio 2016 Meteo, città soffocate dallo smog Clima primaverile da Nord a Sud Principali effetti dellʼalta pressione sono lʼaumento delle temperature, su valori del mese di Aprile, le nebbie e lʼinquinamento atmosferico

Anche oggi l'alta pressione insisterà sulla nostra penisola, tenendo così lontane le piovose perturbazioni atlantiche e gelide correnti artiche; tuttavia, il lento afflusso di correnti umide, favorito dall'anticiclone di matrice sub-tropicale, determinerà la presenza di nebbie e nubi basse su molte zone del Paese.

A causa della stabilità della colonna atmosferica anche le sostanze inquinanti continueranno ad accumularsi negli strati più bassi dell'atmosfera: la qualità dell'aria quindi rimarrà pessima in molte importanti città, specie al Nord.

Nel fine settimana un temporaneo e lieve indebolimento del campo anticiclonico sarà tale da consentire il passaggio di due distinti ma modesti sistemi nuvolosi e vedremo quindi qualche pioggia in più, comunque non sufficiente ad alleviare il problema della grande siccità o a ripulire in modo efficace l'aria inquinata. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà attendere almeno la seconda parte della prossima settimana.

Previsioni per venerdìAl mattino cielo in generale molto nuvoloso su gran parte del Nord, regioni tirreniche e Sardegna, con pioviggini tra Ligure centro-orientale e alta Toscana; in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio maggiori schiarite su Alpi, vicine pianure, medio Adriatico, basso Lazio e regioni meridionali. Insiste qualche isolata pioggia sul Levante ligure. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori decisamente miti per il periodo.