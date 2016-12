Meteo: cieli grigi e piovosi fino a venerdì, poi migliora soprattutto al Centrosud

Per effetto dei venti di Scirocco che da venerdì soffieranno anche con forte intensità sull'Italia, le temperature degli ultimi giorni del mese saranno in generale al di sopra della norma, con un clima molto mite specialmente al Sud nei giorni di sabato e domenica. A metà della prossima settimana però la prima irruzione di aria fredda determinerà un brusco calo termico e un probabile assaggio di clima invernale al Centronord.



Le previsioni per mercoledì 26 novembre - In quasi tutta l'Italia saremo in compagnia delle nuvole che saranno intervallate da poche schiarite. Le piogge interesseranno più efficacemente le regioni occidentali, le regioni centrali tirreniche e la Sicilia, con anche dei temporali sulle coste. Piogge deboli o pioviggini sparse e intermittenti al Nordovest, Emilia Romagna e Marche. In serata tendenza a rovesci isolati anche su Campania e Calabria che nella notte raggiungeranno anche la Puglia meridionale.



Le previsioni per giovedì 27 novembre - Giovedì: nuvolosità più compatta nelle regioni settentrionali e sull'alta Toscana; fin dal mattino precipitazioni sparse al Nordovest, in estensione dal pomeriggio al nord e all'ovest della Toscana e all'Emilia. Nuvolosità variabile al Centrosud e nelle Isole con precipitazioni residue al mattino al Sud e sulla Sicilia. Nella seconda parte della giornata nubi in diradamento e qualche schiarita su tutto il Centrosud. In serata le piogge raggiungeranno il basso Veneto.



In particolare tra la Liguria centro-orientale, il nord-ovest della Toscana e l'Emilia occidentale i fenomeni potranno risultare intensi, insistenti e a carattere temporalesco. Quota neve nelle Alpi centro-occidentali intorno 1700-1500 metri. Temperature senza grandi variazioni. Venti di Scirocco in graduale rinforzo.



Le previsioni per venerdì 28 novembre - Venerdì sarà una giornata con parziali schiarite su molte zone del Centrosud e nelle Isole, dove le nuvole più consistenti interesseranno l'alta Toscana, il settore ionico e la Sardegna orientale; poche piogge isolate sono previste intorno all'alto Ionio. Molte nuvole insisteranno invece al Nord, con piogge isolate su Friuli Venezia Giulia e sulla Lombardia occidentale; piogge più importanti sull'estremo Nordovest anche a carattere di rovescio in Liguria e con fenomeni localmente moderati sul Piemonte dove in montagna nevicherà altre i 1600-1900 metri.



Nell'ultima parte della settimana si intensificheranno i venti di Scirocco, con raffiche fino a 60-70 km/h intorno alle Isole che favoriranno anche un lieve aumento delle temperature.



Le previsioni per il weekend - Sabato sarà la giornata migliore, tra sole, nuvole e con poche piogge concentrate più che altro tra basso Piemonte e Ponente ligure, ma già domenica è probabile un nuovo peggioramento con piogge di nuovo diffuse al Nord e locali episodi di instabilità sul settore



tirrenico e nelle Isole. Le temperature per tutta la settimana rimarranno in generale al di sopra della norma, e addirittura al Sud tra sabato e domenica avranno un sapore praticamente primaverile, con valori anche di 25-26 gradi: il mese di novembre si chiuderà perciò senza alcun vero assaggio di freddo invernale.