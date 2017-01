Meteo, ciclone mediterraneo a inizio settimana

Previsioni meteo per domenica. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso su quasi tutto il Paese; un po' di nubi solo nell'est della Sardegna e della Sicilia; nebbie diffuse e localmente dense sul settore centrale della pianura padana. Nel pomeriggio ancora molte le aree soleggiate; aumento della nuvolosità in Sicilia e nel sud della Sardegna, nebbie talora insistenti sulla bassa valle padana. Tra sera e notte piogge in arrivo da sud in Sardegna e più isolate sulla Sicilia occidentale. Venti tesi orientali nei canali di Sicilia e di Sardegna, generalmente deboli altrove. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA pari a 85 al Nord, al Sud e isole, 90 al Centro).

Previsioni meteo per lunedì. Nubi in aumento su tutte le regioni. Fin dal mattino piogge in Sardegna, anche intense sul lato tirrenico. Locali piogge in Sicilia. Prime precipitazioni tra Liguria e Piemonte con neve a quote basse su Appennino e Piemonte. Nel pomeriggio ancora maltempo in Sardegna; graduale peggioramento nel nord Campania ed entro sera un po’ su tutte le regioni centrali, con alcune piogge sparse. Precipitazioni all’estremo Nordovest, nevose fino in pianura sul Piemonte occidentale e meridionale. Qualche debole nevicata fino a quote collinari anche sull’Appennino emiliano. Forti venti di Scirocco sul Tirreno e sulle isole, di Tramontana in Liguria. Temperature minime per lo più in rialzo, massime in calo al Nordovest.