Meteo, ciclone in arrivo: fresco al Nord e instabilità su Calabria e Isole

Anche in questi giorni il nostro Paese rimarrà esposto al passaggio di fresche correnti nord-orientali , capaci di favorire ancora una certa instabilità (con la formazione anche di qualche temporale) all'estremo Sud e nelle Isole Maggiori e di dare alle nostre giornate un sapore tipico di inizio autunno , con un clima piuttosto fresco soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico. Il contrasto tra le fresche correnti nord-orientali e le calde acque del Mediterraneo favorirà a metà settimana la formazione di un vortice di bassa pressione, si potrebbe trattare di un Ciclone Mediterraneo , che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - dapprima si posizionerà ad est della Spagna, per poi muoversi rapidamente verso levante, fino a raggiungere la nostra Penisola nella seconda parte della settimana: tra giovedì e venerdì quindi il maltempo , accompagnato da venti forti , tornerà su gran parte dell'Italia, con rovesci e temporali che potrebbero essere anche di forte intensità . Maggiori dettagli su traiettoria, entità del peggioramento ed Indice di Affidabilità verranno diramati nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni per lunedìTempo instabile fra le isole e la Calabria con possibili temporali a carattere sparso e intermittente, maggiormente diffusi nelle ore centrali del giorno e nel nord della Sicilia. Molte nubi insisteranno sul Centro Italia, l'estremo Nordovest tra Piemonte e alta Lombardia con qualche piovasco su Alpi Occidentali (con possibili nevicate oltre 1800 metri), Marche, basso Lazio e Appennino Meridionale. Nel resto d'Italia le schiarite saranno ampie. Temperature in lieve calo con massime anche inferiori alle medie al Nord e lungo il settore adriatico. Insistono i venti a tratti moderati nord-orientali, in particolare Tramontana in Liguria, Toscana, medio Adriatico; Maestrale su Puglia e alto Ionio.