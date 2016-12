Meteo, ci si avvicina all'autunno: fine dell'ondata di caldo

L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da freschi e asciutti venti settentrionali che lunedì e martedì ci regaleranno giornate gradevoli, in prevalenza soleggiate e con temperature vicine a quelle normali per il periodo.



Le previsioni per domenica 20 settembre - Domenica bello e soleggiato al Nordovest, tendenza a schiarite nel corso della giornata anche al Nordest, dopo i temporali del mattino sull'Emilia Romagna centrale. In prevalenza nuvoloso sul resto d'Italia, con rovesci e temporali al Centrosud, in particolare su zone interne e adriatiche, Calabria, nordest della Sicilia e Sardegna settentrionale.



La sera rovesci e temporali anche di forte intensità in Abruzzo, Molise, Puglia, basso Tirreno compreso il nord della Sicilia. A causa dei notevoli contrasti termici tra l'aria caldo-umida al suolo e quella più fresca in arrivo non si escludono fenomeni di forte intensità. Sarà una giornata ventosa per forti venti di Maestrale su Isole e Tirreno, e di Bora sull'alto Adriatico.



Dopo la settimana di caldo record, con picchi di 40°C, le temperature massime saranno in netta diminuzione in Emilia, Romagna, Centrosud e Isole: si porrà così fine al dominio dell'Anticiclone Nord-africano e all'ondata di caldo anomalo in tutta Italia.



Le previsioni per lunedì 21 settembre - La circolazione di aria fredda instabile nella giornata di lunedì si sposterà verso la Grecia, favorendo rasserenamenti in gran parte dell'Italia. Al mattino rischio di rovesci e temporali residui su Puglia meridionale, alta Calabria ionica e basso Tirreno. Da segnalare nuvole residue sul Veneto e un aumento della nuvolosità in serata sulla Sardegna.



Temperature minime in calo quasi dappertutto, temperature massime in ulteriore calo all'estremo Sud, in rialzo invece nelle Alpi, regioni centrali tirreniche e Sardegna con i valori che saranno prossimi alla norma. Venti in indebolimento al Nord, ancora ventoso al Centrosud e Sicilia per venti freschi settentrionali.



Le previsioni per martedì 22 settembre - Martedì al Centrosud tempo buono con la perturbazione che si sarà allontanata definitivamente. Se ne avvicinerà però una nuova nord-atlantica accompagnata da aria fredda in quota. In giornata sarà prossima alla barriera alpina, attraverserà il Nord tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì. Mercoledì verrà coinvolta anche l'Italia centrale e poi giovedì il Sud.



Martedì al Centrosud peninsulare tempo prevalentemente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo una maggiore nuvolosità irregolare nel nord della Toscana, dove in serata non esclude qualche goccia di pioggia. In Sardegna nuvolosità variabile al mattino, con qualche goccia di pioggia nel settore sud-occidentale, con tendenza a generali rasserenamenti. In Sicilia nuvolosità irregolare nel nord e ovest dell'Isola, altrove cielo poco nuvoloso.



Al Nord cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con zone di sereno più ampie nelle regioni di Nordest; nuvolosità in generale intensificazione nella seconda parte della giornata con le prime deboli precipitazioni su Valle d'Aosta, settori nord di Piemonte e Lombardia e Alto Adige. Peggioramento più consistente a partire dalla notte quando le precipitazioni si intensificheranno tra Lombardia e Triveneto con possibili locali temporali. Neve sulla zona del Monte Bianco a 2.000 metri.



Temperature in lieve diminuzione su Alpi e regioni di Nordovest, in rialzo su regioni adriatiche e Sud. Venti moderati nordoccidentali al Sud e nelle Isole di Libeccio nel Mar Ligure.



Le previsioni per mercoledì 23 settembre - Mercoledì questa perturbazione interesserà con tempo anche perturbato le regioni di Nordest e nella prima parte della giornata ancora al Lombardia e Liguria di Levante. Tendenza dal pomeriggio a rasserenamenti al Nordovest con l'ingresso di venti di Foehn.



Attenzione perché le precipitazioni del Nord potranno essere localmente anche intense tra Lombardia orientale e Nordest. Su Trentino Alto Adige e Alpi lombarde cadrà la neve sotto ai 2000 metri con precipitazioni anche abbondanti. Temperature in calo al Nordest. L'evoluzione per mercoledì rimane incerta per le regioni centrali: potrebbe esserci un coinvolgimento del settore tirrenico, dell'Umbria e nord Marche, con precipitazioni isolate corso della giornata. Al Sud resiste il tempo nel complesso stabile e abbastanza soleggiato. Più nuvoloso in Campania e Sardegna. Giornata ventosa Sardegna e regioni centrali per venti occidentali.