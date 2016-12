Meteo: chiusa la fase di forte maltempo, torna la stabilità

Le previsioni per martedì - Deciso miglioramento al Nord, a parte delle residue precipitazioni sulle Alpi centro-orientali e in Friuli Venezia Giulia, nevose oltre i 1200 metri. Nubi alternate ad ampie schiarite nelle regioni del medio Adriatico e in Sardegna. Nubi più compatte nel settore tirrenico e all'estremo Sud dove saranno ancora possibili dei rovesci localmente intensi, in particolare intorno alla Toscana, più brevi e isolati nel resto delle regioni tirreniche e in Puglia. In serata saranno possibili dei rovesci tra Toscana e Lazio in esaurimento nel corso della notte.



Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo con valori ancora oltre la media grazie ai venti di Libeccio che in particolare soffieranno moderati su medio Tirreno, Sardegna e Puglia. Previsti 10 gradi per Bolzano, 11 gradi per Rimini, 12 gradi per Aosta, Udine, Piacenza, 13 gradi per Bergamo, Cuneo, Torino, 14 gradi per Brescia, Milano, Novara, Treviso, Trieste, Venezia, Verona,Campobasso, Firenze, Rieti, 15 gradi per Imperia, Bologna, L'Aquila, Perugia, Potenza, 16 gradi per Genova, Pisa, 17 gradi per Rimini, Ancona, Viterbo, 18 gradi per Grosseto, Roma, 19 gradi per Catanzaro, Crotone, Napoli, Alghero, Sassari, 20 gradi per Bari, Lamezia, Taranto, Trapani, Cagliari, Olbia, 21 gradi per Pescara, Brindisi, Messina, Palermo, 22 gradi per Lecce, Reggio Calabria e Catania.



Le previsioni per mercoledì - La giornata di mercoledì segna la fine del maltempo. L'alta pressione rimonterà con maggiore decisione dando il via a una fase di tempo stabile in tutto il Paese che dovrebbe durare almeno fino a domenica. Il tempo sarà quindi buono sulla maggior parte dell'Italia anche se non mancherà qualche annuvolamento passeggero e il fastidio di qualche nebbia che potrà limitare la visibilità nelle ore più fredde del giorno in Pianura Padana e nelle Valli del Centro. La zona più a rischio sarà la bassa Pianura Padana. Dal punto di vista termico i valori tenderanno a riallinearsi alle medie stagionali soprattutto nelle temperature minime. Per quanto riguarda le massime ci manterremo ancora in generale sopra la norma.



Fin dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, settore del basso Adriatico, sud ed est della Sicilia. Altrove nuvolosità irregolare, con le ultime gocce di pioggia al mattino su Toscana centrale e Ascolano. In serata nubi in ulteriore generale attenuazione. In Pianura Padana e nelle valli del Centro formazione di nebbie a banchi nelle ore più fredde del giorno. Temperature: minime in diminuzione ovunque, massime in lieve calo lungo l'Adriatico e sullo Ionio. Venti in generale attenuazione.



Le previsioni per giovedì - In mattinata locali nebbie nelle zone pianeggianti del Centronord, di giorno tempo soleggiato quasi dappertutto con poche nubi solo in Liguria e al Sud. Temperature senza grandi variazioni per lo più nella norma e venti deboli. Moderato vento di Maestrale sulla Puglia e moderati venti orientali nel Canale di Sardegna.



Nell'ultima parte della settimana prevarranno condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato salvo limitati annuvolamenti locali.