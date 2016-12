Meteo, cambio di scena: arrivano le perturbazioni

Dopo un weekend all'insegna di un tempo pienamente estivo grazie alla presenza dell'alta pressione e di una massa d'aria decisamente calda, un netto cambio di rotta della circolazione atmosferica è previsto per questa settimana. Infatti, una perturbazione di stampo autunnale (la n°1 di settembre) sta puntando verso la penisola balcanica e l'Adriatico dove darà origine a una vasta e intensa circolazione di bassa pressione che insisterà per quasi tutta la settimana iniziando ad indebolirsi soltanto nel prossimo weekend. Così, nei primi giorni di questa settimana, saremo alle prese con una situazione piuttosto movimentata, caratterizzata da piogge, temporali e venti forti che causeranno anche un crollo termico fino a 10 gradi in meno rispetto alla situazione attuale; le regioni meno interessate dagli effetti più significativi del maltempo saranno quelle nord-occidentali che potranno, anzi, godere di prolungati periodi soleggiati.

Previsioni per lunedì - Nelle regioni settentrionali nuvole in graduale attenuazione con tendenza a schiarite soprattutto al Nordovest, qualche pioggia isolata in esaurimento nelle Alpi di confine, qualche rovescio nel pomeriggio in prossimità delle Prealpi orientali e tra l’Emilia orientale e la Romagna. Al Centrosud nuvolosità più significativa e compatta anche se al mattino resisteranno residue schiarite sullo Ionio; nel pomeriggio questa nuvolosità sarà associata a piogge sparse e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, zone interne del Centro e settori più settentrionali di Campania e Puglia. Tra sera e notte la fascia di rovesci o temporali muoverà verso Sud attraversando anche Lazio, gran parte del Sud peninsulare, raggiungendo alla fine della notte anche il nord della Sicilia. Temperature massime in calo al Centronord, più evidente al Nordest e sul medio Adriatico; residue punte oltre i 30 gradi nelle Isole. Venti in rinforzo ovunque; da segnalare in particolare il vento di Foehn al Nordovest e il Maestrale in Sardegna.