Meteo, cambio di rotta: maltempo intenso e neve fino in pianura

Previsioni meteo per lunedì. Nubi in aumento su tutte le regioni specie al Nord e settori tirrenici. Al mattino piogge in Sardegna, più intense e abbondanti sul lato tirrenico; locali piogge sulla Sicilia, primi fenomeni tra Liguria e Piemonte con neve a quote basse su Appennino e Piemonte. Nel pomeriggio-sera ancora maltempo in Sardegna, piogge in estensione su Campania, nord della Puglia, regioni centrali ed Emilia-Romagna. Deboli precipitazioni sul Nordovest, nevose fino a quote di pianura su Piemonte, entroterra ligure di ponente ed estremo ovest dell’Emilia, ma qualche fiocco di neve si potrebbe osservare anche in Lombardia occidentale. In serata le piogge raggiungeranno la Sicilia e nella notte anche la Calabria. Nel corso della notte limite delle nevicate in progressivo rialzo nelle regioni di Nord-Ovest ancora fino a quote molto basse nell’sud-ovest del Piemonte e nell’entroterra ligure di ponente. Forti venti di Scirocco sui mari di Ponente, di burrasca tra le Isole Maggiori, venti moderati di Tramontana in Liguria. Temperature minime per lo più in rialzo, massime in calo al Nord-Ovest. Mari tutti molto mossi o agitati fino a molto agitati attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.





ALLERTA ROSSA IN SARDEGNA - Per la giornata di oggi è elevato il rischio piogge molto abbondanti in Sardegna, specie sul lato tirrenico. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, lunedì 19 dicembre, una allerta meteo rossa (elevata criticità) per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di Campidano, Iglesiente, Bacini Flumendosa – Flumineddu e arancione (moderata criticità) su Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Gallura.