27 giugno 2016 11:33 Meteo: caldo più sopportabile, temporali al Nordest Lʼalta pressione garantirà tempo in prevalenza soleggiato al Centrosud

In questo inizio di settimana il consolidarsi dell’alta pressione garantirà tempo in prevalenza soleggiato al Centrosud, dove si farà sentire anche un caldo tipicamente estivo, ma in generale senza punte particolarmente alte. Le regioni settentrionali rimarranno invece ai margini dell’area anticiclonica e quindi più esposte agli effetti delle correnti atlantiche che transiteranno sull’Europa Centrale: le occasionali infiltrazioni di aria fresca di origine atlantica - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - favoriranno di tanto in tanto (e in particolare a metà settimana) lo sviluppo di temporali, oltre che sulle Alpi, anche sulle vicine zone di pianura, mentre le temperature rispetto al resto del Paese rimarranno più contenute, per quanto comunque tipicamente estive.

Le previsioni per lunedìVivremo ancora condizioni di instabilità al Nordest, con temporali su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; nel primo pomeriggio saranno coinvolti anche l’Emilia orientale, la Romagna, le Prealpi lombarde e venete. Temporali possibili anche su zone appenniniche marchigiane ed abruzzesi e nelle Murge con il rischio di temporali verso sera sulla costa in Abruzzo e nelle basse Marche. Nel resto del Paese tempo più stabile e soleggiato con annuvolamenti passeggeri al Sud e in Sicilia a iniziare dalle zone occidentali. Ventoso sulle vallate alpine, sul Mar Ligure con Maestrale in intensificazione in Sardegna fino a moderato. Grazie a questa ventilazione occidentale arriverà aria più fresca che contribuirà a un leggero calo termico quasi ovunque.